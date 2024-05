Ustanovitelj in nekdanji izvršni direktor podjetja Binance, največje svetovne platforme za trgovanje s kriptovalutami, je trenutno daleč najbogatejši zapornik na svetu. Sodišče v Seattlu ga je obsodilo na štiri mesece zapora zaradi pranja denarja, Changpeng Zhao, čigar premoženje je ocenjeno na okoli 30 milijard evrov, pa si je pravzaprav oddahnil, saj je tožilstvo zanj zahtevalo tri leta zapora.

Changpeng Zhao je bil rojen na Kitajskem. Ko je bil star dvanajst let, se je družina preselila v Kanado. Vendar se je njegova poslovna pot začela na Kitajskem, leta 2017 je v Šanghaju ustanovil podjetje Binance, že naslednje leto pa se je lahko pohvalil z največjim obsegom poslovanja s kriptovalutami na svetu. Zaradi kitajskih zakonskih omejitev je Binance preselil v Singapur in nato na Kajmanske otoke. Očitno je prav pomanjkanje nadzora nad transakcijami prineslo nenavadne posle.

Prek platforme Binance so brez težav poslovale različne kriminalne združbe, kar okoli 100.000 transakcij je bilo spornih, med drugimi so platformo za pranje denarja uporabljale tudi teroristične organizacije, kot so Hamas, Al Kaida in Islamska država. Changpeng Zhao je krivdo priznal in se opravičil, češ da ni bil dovolj pozoren na možnosti pranja denarja.

Odvetniki so poskušali doseči zgolj pogojno kazen, med drugim so navajali argumente, da ustanovitelj platforme BitMEX Arthur Hayes, ki je bil obtožen podobnih kaznivih dejanj, ni bil obsojen na zaporno kazen. Na koncu je sodišče poslalo Zhaa za štiri mesece v zapor, platforma Binance bo plačala okoli štiri milijarde evrov kazni, sam Zhao pa še 50 milijonov. Zhao je odstopil s funkcije izvršnega direktorja Binancea novembra lani, ko so se prvič pojavile obtožbe o pranju denarja.

»Zločin se izplača,« je na družbenih omrežjih zapisal Dennis Kelleher, ki v ZDA vodi kampanjo skupine Better Markets za reformo finančnih instrumentov in platform. Začudenje zaradi nizke kazni so izrazili tudi številni drugi, še zlasti, ker je bil Sam Bankman-Fried, prvi mož platforme FTX, zaradi poneverbe 8 milijard evrov obsojen kar na 25 let zapora.

Kljub temu je tožilstvo izrazilo zadovoljstvo z obsodbo. Kot je dejal tožilec Kevin Mosley, dejanja Changpeng Zhaa ni mogoče primerjati s krajo Bankman-Frieda, po drugi strani pa v primeru Binancea prav tako ni šlo zgolj za površnost ali napako, temveč za zavestno izogibanje nekaterim postopkom za preprečevanje pranja denarja. Zaporna kazen je po njegovem jasno znamenje, da so v ZDA odločeni stopiti na prste tovrstnim zlorabam trgovanja s kriptovalutami, ki se je zlasti razmahnilo po zlomu trga leta 2022.