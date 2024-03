Najbolj čustvena zmagovalka na podelitvi oskarjev

Oskar za najboljšo žensko stransko vlogo je za vlogo v filmu The Holdovers (Bartonova akademija) pričakovano romal v roke Da'Vine Joy Randolph (37). Ameriška komična drama, ki jo je režiral Alexander Payne, se dogaja pozimi 1970 in 1971 in pripoveduje o strogem učitelju (Paul Giamatti), ki je v internatu prisiljen paziti na pet učencev, ki med božičnimi počitnicami nimajo kam. Da'Vine Joy Randolph je upodobila vodjo menze v internatu Mary Lamb. Tudi njen pokojni sin je obiskoval šolo Barton in je bil po vpoklicu ubit v vietnamski vojni.

Oskarja je sprejela v solzah. »Bog je tako dober,« je dejala, potem pa povedala, da ni mislila, da bo igralstvo njena kariera, ker je začela kot pevka, za študij igre pa jo je prepričala mama. V govoru se je zahvalila mami pa tudi vsem ljudem, ki so jo podpirali na njeni poti. »Vedno sem si želela biti drugačna, zdaj pa sem spoznala, da moram biti le zvesta sami sebi. Hvala, ker me vidite,« je povedala. Na koncu je še dodala, da upa, da na tem odru ne stoji zadnjič.

Da'Vine Joy Randolph je nase prvič opozorila leta 2012, ko je v muzikalu Duh na Broadwayu igrala jasnovidko Odo Mae Brown in si prislužila nominacijo za tonyja. Igrala je tudi v filmih The Angriest Man in Brooklyn (2014), Božična žurka v pisarni (Office Christmas Party, 2016), A nevem Dolemite (Dolemite Is My Name, 2019) in ZDA proti Billie Holiday (The United States vs. Billie Holiday, 2020). Spremljali smo jo tudi v televizijskih serijah Selfie (2014), To smo mi (This Is Us, 2016), People of Earth (2016–2017), Empire (2017–2018), Zvestoba do groba (High Fidelity, 2020), Only Murders in the Building (2021–) in Idol (2023).

Odraščala je v Filadelfiji in Pensilvaniji. Na univerzi Temple je najprej študirala klasično petje in opero, a se je kmalu preusmerila v študij glasbenega gledališča, nato pa je iz igre magistrirala na univerzi Yale. Vloga Mary Lamb je bila zanjo prelomna. Poleg oskarja ji je prinesla tudi zlati globus, bafto in nagrado igralskega ceha (Screen Actors Guild Award).