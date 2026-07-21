Najbolj kul punca na fakulteti se seli na Downing Street 10

Ko Velika Britanija dobi novo oblast, britanski mediji ne vzamejo pod drobnogled samo novega premiera, temveč tudi njegovo družino. Andy Burnham je tako že sedmi britanski predsednik vlade od leta 2016, skupaj z novim laburističnim premierom pa se na Downing Street 10 seli tudi njegova žena Marie-France van Heel.

Kot poročajo britanski mediji, je rojena na Nizozemskem, odraščala je v Belgiji, najbližji jo kličejo Frankie. Na Fitzwilliam Collegeu je po poročanju časnika The Times veljala za »najbolj kul dekle na fakulteti« in prav tam je spoznala bodočega moža.

Čeprav sta Andy Burnham in Marie-France van Heel oba rojena januarja 1970, nista bila sošolca. Ko sta se spoznala leta 1989, je bila ona v prvem letniku, on v drugem, ko je študiral angleško književnost.

In ko so novega premiera vprašali, kaj mu je bilo najbolj všeč med študijem, se je v nekem intervjuju pošalil: »Moram reči, da je bilo to spoznanje bodoče žene.«

Čeprav sta postala par, je Marie-France van Heel v zgodnjem obdobju njune zveze svojega partnerja prosila za soglasje, da sodeluje v televizijski oddaji Zmenek na slepo (Blind Date), in Andy Burnham se je presenetljivo strinjal.

V njunem zakonu so bili tudi težki trenutki. FOTO: Isabel Infantes/Reuters

Kot poroča Sky News, se je Marie-France van Heel v tedaj priljubljeni TV-oddaji pojavila v hlačah na zvonec, zeleni jakni in rumenem naglavnem traku čez blond lase. Za spremljevalca na počitnicah v Gibraltarju si je izbrala Willa Harrisa iz Surreyja, +a televizijski par se ni ujel, zato se je kmalu vrnila v Burnhamov objem.

Marca 2000 sta dobila prvega otroka, poimenovala sta ga Jimmy, in kot priznavata, sta se tedaj odločila za poroko. »Mislim, da je zakon boljši za otroke,« je leta 2007 dejal Burnham, sicer rimskokatoličan.

»Ko je žena prvič zanosila, je bil to popoln šok. Moja prva misel je bila: 'O moj bog, morala se bova poročiti'.« Nekaj ​​let pozneje sta se jima rodili še hčerki Rosie in Annie.

V njunem zakonu so bili tudi težki trenutki. Marie-France van Heel je namreč prestala dvojno mastektomijo, kirurško odstranitev celotnega tkiva dojke. Za to se je odločila, ko je odkrila, da nosi gen za raka dojke, potem ko je zaradi te bolezni umrla njena sestra Claire pri komaj 39 letih.

»Odločitev je bila osvobajajoča, saj je pregnala oblak strahu,« je takrat dejal Burnham. »To je storila, ker je videla opustošenje, ki ga je rak dojke povzročil njenim sestram in materi.«

Trenutno je direktorica trženja pri Iduni, podjetju, ki je lastnik velikega dela manchestrske mreže za polnjenje električnih vozil. Govori tri jezike in je nekoč delala v trženju pri Skyju in BBC, menda pa je tudi pomagala pri oblikovanju volilnih plakatov za moža.