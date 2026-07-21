  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

    Šport

    NogometSP 2026TourKolesarstvoKošarkaZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    Video

    Igre

    Tisk

    English



    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Svet so ljudje

    Najbolj kul punca na fakulteti se seli na Downing Street 10

    Kdo je Marie-France van Heel, soproga novega britanskega predsednika vlade?
    Ko sta se spoznala leta 1989, je bila ona v prvem letniku, on v drugem, ko je študiral angleško književnost. FOTO: Isabel Infantes/Reuters
    Galerija
    Ko sta se spoznala leta 1989, je bila ona v prvem letniku, on v drugem, ko je študiral angleško književnost. FOTO: Isabel Infantes/Reuters
    A. V.
    21. 7. 2026 | 11:20
    21. 7. 2026 | 12:46
    3:24
    A+A-
    Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu

    Ko Velika Britanija dobi novo oblast, britanski mediji ne vzamejo pod drobnogled samo novega premiera, temveč tudi njegovo družino. Andy Burnham je tako že sedmi britanski predsednik vlade od leta 2016, skupaj z novim laburističnim premierom pa se na Downing Street 10 seli tudi njegova žena Marie-France van Heel.

    image_alt
    Andy Burnham: Zavedam se, da sem že sedmi premier od leta 2016

    Kot poročajo britanski mediji, je rojena na Nizozemskem, odraščala je v Belgiji, najbližji jo kličejo Frankie. Na Fitzwilliam Collegeu je po poročanju časnika The Times veljala za »najbolj kul dekle na fakulteti« in prav tam je spoznala bodočega moža.

    Čeprav sta Andy Burnham in Marie-France van Heel oba rojena januarja 1970, nista bila sošolca. Ko sta se spoznala leta 1989, je bila ona v prvem letniku, on v drugem, ko je študiral angleško književnost.

    In ko so novega premiera vprašali, kaj mu je bilo najbolj všeč med študijem, se je v nekem intervjuju pošalil: »Moram reči, da je bilo to spoznanje bodoče žene.«

    Čeprav sta postala par, je Marie-France van Heel v zgodnjem obdobju njune zveze svojega partnerja prosila za soglasje, da sodeluje v televizijski oddaji Zmenek na slepo (Blind Date), in Andy Burnham se je presenetljivo strinjal.

    V njunem zakonu so bili tudi težki trenutki. FOTO: Isabel Infantes/Reuters
    V njunem zakonu so bili tudi težki trenutki. FOTO: Isabel Infantes/Reuters

    Kot poroča Sky News, se je Marie-France van Heel v tedaj priljubljeni TV-oddaji pojavila v hlačah na zvonec, zeleni jakni in rumenem naglavnem traku čez blond lase. Za spremljevalca na počitnicah v Gibraltarju si je izbrala Willa Harrisa iz Surreyja, +a televizijski par se ni ujel, zato se je kmalu vrnila v Burnhamov objem.

    Marca 2000 sta dobila prvega otroka, poimenovala sta ga Jimmy, in kot priznavata, sta se tedaj odločila za poroko. »Mislim, da je zakon boljši za otroke,« je leta 2007 dejal Burnham, sicer rimskokatoličan.

    »Ko je žena prvič zanosila, je bil to popoln šok. Moja prva misel je bila: 'O moj bog, morala se bova poročiti'.« Nekaj ​​let pozneje sta se jima rodili še hčerki Rosie in Annie.

    V njunem zakonu so bili tudi težki trenutki. Marie-France van Heel je namreč prestala dvojno mastektomijo, kirurško odstranitev celotnega tkiva dojke. Za to se je odločila, ko je odkrila, da nosi gen za raka dojke, potem ko je zaradi te bolezni umrla njena sestra Claire pri komaj 39 letih.

    »Odločitev je bila osvobajajoča, saj je pregnala oblak strahu,« je takrat dejal Burnham. »To je storila, ker je videla opustošenje, ki ga je rak dojke povzročil njenim sestram in materi.«

    Trenutno je direktorica trženja pri Iduni, podjetju, ki je lastnik velikega dela manchestrske mreže za polnjenje električnih vozil. Govori tri jezike in je nekoč delala v trženju pri Skyju in BBC, menda pa je tudi pomagala pri oblikovanju volilnih plakatov za moža.

    Šport  |  Nogomet
    SP 2026

    Čeferin z bojkotom finala poslal jasno sporočilo

    Predsednik evropske nogometne zveze je bil med najvidnejšimi gosti, ki so manjkali na tribunah stadiona MetLife v New Jerseyju.
    20. 7. 2026 | 14:41
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Lidl

    Nov odpoklic izdelkov v Lidlu in Tediju

    Izdelka iz veleblagovnic Lidl in Tedi predstavljata zdravstveno tveganje.
    20. 7. 2026 | 14:37
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Impetigo

    Bolezen, ki je skoraj izginila, pustoši po jadranski obali

    Iz splitskih pediatričnih ambulant prihajajo poročila o otrocih z neprijetnimi simptomi impetiga. Hrvaški mediji opozarjajo na fekalna onesnaženja na plažah.
    19. 7. 2026 | 10:11
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Kadrovski premiki

    Slovenski menedžer prevzel visoko mednarodno funkcijo, napoveduje prevzeme

    SureWerx je globalni proizvajalec osebne varovalne opreme, varnostnih izdelkov in profesionalnega orodja s sedeži v Kanadi, ZDA in VB.
    20. 7. 2026 | 14:53
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Zakaj podjetja izgubljajo posle, če čakajo na najcenejši kapital

    Podjetja danes pri financiranju vse pogosteje iščejo ravnotežje med ceno kapitala, hitrostjo dostopa do sredstev in prilagodljivostjo financiranja.
    10. 7. 2026 | 15:02
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    ZDRAVJE IN KAKOVOST ŽIVLJENJA

    Zakaj se vsakdanje stvari nenadoma zdijo bolj naporne?

    Zvok ptic, prometa, vrveža in lahkotno sodelovanje pri vsakdanjih pogovorih je nekaj najbolj naravnega. Dokler ni več.
    20. 7. 2026 | 11:44
    Preberite več
    Magazin  |  Pozdrav poletju  |  Odkrivamo Slovenijo
    Vredno branja

    Nagradni natečaj: Odkrivamo Slovenijo

    Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
    Delo 10. 7. 2026 | 14:38
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Skladnost še ne pomeni pripravljenosti – bi preživeli prvi val napada?

    Večina organizacij danes že ima varnostne politike, veliko redkeje pa preverjajo, kako bi se njihovo okolje odzvalo, če bi nekdo zaščito dejansko obšel.
    15. 7. 2026 | 10:57
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Premium
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Kapitalski trgi

    Val javnih ponudb delnic pri sosedih, kdaj bo prvi slovenski Spacex

    Štiri hrvaške družbe so v dobrem letu zbrale približno 360 milijonov evrov svežih sredstev vlagateljev. Novih naložb so željni tudi slovenski vlagatelji.
    Karel Lipnik 21. 7. 2026 | 05:05
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Pogled analitika

    Hrvaški lastniki bolj pripravljeni odpreti lastništvo podjetij kot slovenski

    Lojze Kozole iz Ilirike o javnih ponudbah delnic pri nas in na Hrvaškem.
    Nejc Gole 21. 7. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Adolfo Laurenti, Visa

    Agenti umetne inteligence za potrošnika že opravijo celoten nakup

    Če bi po vseh šokih Evropa pristala v recesiji, to ne bi bilo presenetljivo. A ni, kar je izjemno, ugotavlja glavni ekonomist za Evropo pri Visi.
    Nejc Gole 18. 7. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Tomaž Berločnik

    Odločitev, da v Sloveniji ne investiramo, se je izkazala za pravilno

    V Alfiju nameravajo zu drugim skladom zbrati 300 milijonov evrov in zgraditi za 1500 MW inštaliranih moči elektrarn
    Nejc Gole 18. 7. 2026 | 05:00
    Preberite več

    Več iz teme

    Velika BritanijaMarie-France van HeelAndy BurnhambiografijaBBCSvet so ljudjeporoka

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Šport  |  Drugo
    Kajakaštvo

    Čeprav proga ni po njegovem okusu, ohranja velike apetite

    Kralj velikih tekem Benjamin Savšek tudi na svetovnem prvenstvu v Oklahomi meri visoko.
    Miha Šimnovec 21. 7. 2026 | 13:14
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Črna kronika
    Odvzem otroka

    Peter Pogačar že pet let išče hčerko: Ne bom odnehal, dokler te ne najdem

    Sestrična Tadeja Pogačarja je po dobrih štirih letih še vedno pogrešana, njena mama pa na Europolovem seznamu najbolj iskanih ubežnikov.
    Tomica Šuljić 21. 7. 2026 | 13:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Zagovornica brexita

    Za umor nekdanje britanske poslanke Widdecombe obtožili 28-letnega Britanca

    Protiteroristična policija medtem še vedno preiskuje morebitne politične ali teroristične povezave. Obtoženemu naj bi začeli soditi danes.
    21. 7. 2026 | 12:54
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Ministrstvo za zdravje

    Ostrc podpisal primopredajo: V zdravstvu 200 milijonov evrov primanjkljaja

    Potekajo usklajevanja z ZZZS, NIJZ in javnimi zavodi o finančni stabilizaciji sistema. Pripravljajo tudi organizacijske, kadrovske in zakonodajne spremembe.
    Andreja Žibret 21. 7. 2026 | 12:15
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Združeno kraljestvo

    Drugi Burnhamov dan v službi: ukinil DDV na računih za elektriko

    Sprejemamo takojšnje ukrepe za nižanje davkov na račune za energijo, prinašanje denarja v žepe ljudi in vračanje upanja, je sporočil novi britanski premier.
    21. 7. 2026 | 11:57
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Zagovornica brexita

    Za umor nekdanje britanske poslanke Widdecombe obtožili 28-letnega Britanca

    Protiteroristična policija medtem še vedno preiskuje morebitne politične ali teroristične povezave. Obtoženemu naj bi začeli soditi danes.
    21. 7. 2026 | 12:54
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Ministrstvo za zdravje

    Ostrc podpisal primopredajo: V zdravstvu 200 milijonov evrov primanjkljaja

    Potekajo usklajevanja z ZZZS, NIJZ in javnimi zavodi o finančni stabilizaciji sistema. Pripravljajo tudi organizacijske, kadrovske in zakonodajne spremembe.
    Andreja Žibret 21. 7. 2026 | 12:15
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Združeno kraljestvo

    Drugi Burnhamov dan v službi: ukinil DDV na računih za elektriko

    Sprejemamo takojšnje ukrepe za nižanje davkov na račune za energijo, prinašanje denarja v žepe ljudi in vračanje upanja, je sporočil novi britanski premier.
    21. 7. 2026 | 11:57
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zobozdravstvo prihodnosti
    Vredno branja

    Neverjetna zgodba hrvaškega strokovnjaka, ki je prepričala številne Slovence

    Dr. Zdenko Trampuš že več kot 34 let uvaja inovativne metode in išče rešitve tudi tam, kjer jih drugi ne vidijo več.
    Promo Delo 13. 7. 2026 | 09:41
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Nepremičnine
    Vredno branja

    Dom mora človeku služiti, ne pa ga omejevati: spoznajte nov bivalni model v Sloveniji (video)

    Dom naj bi človeku olajšal življenje, ne pa mu nalagal novih skrbi. V GH Holdingu s projektom Srebrni gaj v Dolenjskih Toplicah razvijajo bivalni model, ki združuje samostojnost, občutek skupnosti in okolje, prilagojeno potrebam starejših.
    13. 7. 2026 | 09:46
    Preberite več
    Magazin  |  Pozdrav poletju
    Vredno branja

    To so vaši najljubši kotički v Sloveniji

    Vam zmanjkuje idej za izlet ali daljši oddih v Sloveniji? Preverite priporočila, tudi vi pa lahko sodelujte v žrebu za električni sup.
    Delo 14. 7. 2026 | 14:39
    Preberite več
    Promo
    Razno
    PRIHODNOST

    Ali slovensko omrežje res že poka po šivih?

    Podjetja pospešeno vlagajo v elektrifikacijo. Uspeh zelenega prehoda pa bo odvisen tudi od omrežja, energetske varnosti in odpornosti dobavnih verig.
    15. 7. 2026 | 08:44
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Na morje s slovensko inovacijo

    BMW skupaj s slovenskimi inovatorji razvija novosti, ki skrbijo za varnost in lepoto na morju.
    15. 7. 2026 | 12:44
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

    Šport

    NogometSP 2026TourKolesarstvoKošarkaZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo