Najbolj modre oči

Veliko možnosti ima, da bo osvojil oskarja za vlogo v filmu Oppenheimer, a modrooki irski igralec Cillian Murphy, je v najnovejši oddaji izvrstnega podkasta Desert Island Discs, v katerem je govoril predvsem o glasbi, povedal tudi, da je bil od nekdaj nesiguren vase. »Sem zelo trmast in zelo nesamozavesten, kar je obupna kombinacija.«

Začel je kot glasbenik. Z mlajšim bratom sta ustanovila rockerski duet The Sons of Mr. Green Genes, a potem je ugotovil, da se ne bo nikoli mogel povsem predati glasbi. Vpisal je pravo in začel igrati v amaterskem gledališču. Odšel je na avdicijo za predstavo Disco Pigs, ki bi jo morali na gledaliških odrih uprizarjati le krajši čas. Nato se je vse obrnilo na glavo, saj je vlogo dobil in predstava je postala kultna. Ni trajalo dolgo, da so prišle prve ponudbe za vloge v filmih, a svetovno slavo je doživel šele z vlogo v filmu Veter, ki trese ječmen, ki ga je režiral legendarni Ken Loach. Gledalcem pa se je še posebej priljubil v vlogi Tommyja Shelbyja v odlični televizijski seriji Birminghamske tolpe. A vloga ni padla iz neba. Režiserja Stevena Knighta je moral prepričati, da kljub angelskemu obrazu lahko igra nevarnega gangsterja, ki mu je vdahnil tudi posebno nežnost.

V podkastu je tudi povedal, da sovraži rdeče preproge in intervjuje. Star je 47 let in je poročen z vizualno umetnico Yvonne McGuinness, s katero imata dva sinova. Znano je, da je moral, ko je igral ekscentričnega očeta atomske bombe Roberta Oppenheimerja, zelo shujšati in je pojedel le en datelj na dan. Snemanje je bilo zelo naporno. »Zaspal sem le za nekaj kratkih ur in potem je bil spet čas, da grem na snemanje. A to je bilo dobro, saj je bil Oppenheimer prav tak – obseden s svojim delom, stvari kot so hrana in spanje, se mu niso zdele pomembne, ves čas je kadil in rad je pil močne martinije.« Čeprav tudi sam včasih prižge kakšno cigareto, je bilo naporno, saj je moral kaditi eno cigareto za drugo, če je želel ostati zvest svojemu liku. Že njegov lik Tommyja Shelbyja je bil verižni kadilec. »Za ta film in prej Birminghamske tolpe sem pokadil toliko cigaret, da jih ni bilo več mogoče šteti. Med snemanjem serije sem iz gole radovednosti nekoga prosil, naj mi šteje cigarete – prišel je do števila 3000!« Murphy je odločen, da si bo za naslednjo vlogo izbral nekadilca.