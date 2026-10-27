Letošnji najbolj seksi moški na svetu je petinpetdesetletnik

Ko je 55-letnik Noah Wyle, zvezdnik serij Urgenca in Pittsburška bolnišnica izvedel, da ga bodo razglasili za najbolj seksi moškega na svetu, tega kar ni mogel verjeti, so danes zapisali na portalu ameriške revije People, na uredništvu katere izbirajo prejemnike tega vsakoletnega naslova.

»Mislil sem, da gre za potegavščino. Niti v sanjah si nisem predstavljal, da bi mi lahko pripadla takšna čast,« se je odzval igralec.

Na srečo ga je 46-letna žena Sara prepričala, da si naziv zasluži, so še navedli. »Misli, da sem dober človek in da si to, kakšen človek, oče in mož sem, zasluži pozornost,« je povedal. »Pomislil sem: ‘Prav, če ti tako praviš.’« Ob tem dodaja: »Zelo je bila zadovoljna tudi zato, ker naziv potrjuje njen dober okus.«

Za videoposnetek, ki ga promovira kot prejemnika tega naziva, je pokazal tudi druge spretnosti: pripravil je jajca, kakršna ima njegova hči Frances najraje, pospravil kuhinjo in celo zložil perilo. Celo ...

46-letna žena Sara ga je prepričala, da si naziv zasluži, so zapisali na portalu revije People. FOTO: Mike Blake/Reuters

Serija Pittsburška bolnišnica, ki je za Urgenco njegova najnovejša zdravniška drama, se januarja s tretjo sezono vrača na HBO Max, prinaša pa nekaj, kar sam opisuje kot »drugi udar strele v mojem življenju« — in dva zaporedna emmyja za najboljšega igralca, so še zapisali na portalu revije.