»Yoko je najbolj slavna neznana umetnica na svetu. Vsi poznajo njeno ime, nihče pa ne ve, kaj pravzaprav počne,« je nekoč dejal John Lennon o svoji ženi Yoko Ono. Izjava je bila hkrati duhovita in natančna. Yoko Ono je desetletja ena najbolj prepoznavnih osebnosti v umetnosti in popkulturi, a tudi ena najbolj napačno razumljenih.

Dolga leta so jo številni oboževalci Beatlov obtoževali, da je kriva za razpad skupine. V medijih so jo prikazovali kot »rušiteljico družine«, celo kot vsiljivko v svetu rocka. A takšna podoba je pogosto zakrivala dejstvo, da je bila Ono že dolgo pred srečanjem z Lennonom pomembna figura v avantgardni umetnosti.

O tem govori tudi najnovejša knjiga z naslovom Love, Magic, Power, Danger, Bliss (Ljubezen, magija, moč, nevarnost, blaženost), ki jo je napisal Paul Morley. Avtor se osredotoča predvsem na čas pred letom 1966, ko je Ono v londonski galeriji Indica prvič srečala Lennona, s katerim sta se takoj zaljubila. Beatli so v tej zgodbi skoraj postranska epizoda – »tisto drugo poglavje«, kot ga imenuje Morley.

Yoko Ono se je rodila leta 1933 v Tokiu v premožni bančni družini. Njeni sošolci na elitni šoli so bili celo sinovi cesarja Hirohito. Med drugo svetovno vojno je preživela bombardiranje Tokia, po katerem je družina izgubila skoraj vse. Z materjo sta se za nekaj časa zatekli na podeželje, kjer sta živeli skoraj kot beračici.

Pozneje je postala prva ženska, sprejeta na filozofski oddelek prestižne univerze Gakushuin. Študij je kmalu opustila, podobno kot tudi ameriški kolidž Sarah Lawrence, in se preselila v New York, kjer je v šestdesetih letih vzniknila živahna scena eksperimentalnih umetnikov.

V zapuščenih industrijskih stavbah na Manhattnu so umetniki eksperimentirali z novimi oblikami ustvarjanja: zvočnimi performansi, minimalizmom in nenavadnimi »navodili za dogodke«. Ono je pisala kratke umetniške »score«, v katerih so bila vsakdanja dejanja – rezanje solate ali mazanje rok s kremo – predstavljena kot umetniški akt.

Bila je povezana z umetniki gibanja Fluxus, med njimi z Nam June Paikom in Georgom Maciunasom. Mnogi med njimi so bili priseljenci ali izgnanci, zaznamovani z izkušnjo vojne in razseljenosti, zato so si prizadevali ustvariti novo, svobodnejšo umetnost.

Yoko Ono je stara 92 let, a še vedno ostaja simbol avantgardne umetnosti 20. stoletja. Morda pa je imel Lennon preprosto prav: vsi poznajo njeno ime – šele zdaj pa zares odkrivamo, kaj vse je ustvarila.V zadnjih letih se je precej umaknila iz javnosti. Večino časa preživi na velikem posestvu na severu zvezne države New York, kjer živi bolj mirno življenje, daleč od medijev in mestnega vrveža.