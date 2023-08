Najslavnejše ustnice na svetu

Danes 79-letna Patricia Quinn iz Severne Irske je v drami The Rocky Horror Show, uprizorjeni leta 1973 v Londonu, igrala izvirni vlogi Usherette in Magente, pol stoletja pozneje pa je v oddaji Talkback na radiu BBC Ulster razgrnila spomine na tedanje čase. Ne toliko na leto 1973, ampak na obdobje dve leti pozneje, ko je bil po dramski predlogi pisatelja, skladatelja in tekstopisca Richarda O'Briena posnet tudi film, glasbena komična grozljivka z enakim naslovom. Film je režiral Jim Sharman, O'Brien je bil soscenarist.

V filmu je Quinnova odigrala vlogo Magente, zaslovela pa v prvi vrsti ni celostno, namreč, v uvodni, naslovni sekvenci filma so njene premikajoče se ustnice, ločene od telesa, sinhronizirali z besedilom naslovne pesmi Science Fiction/Double Feature, in če je bil vizualni del njen, je glas prispeval scenarist in igralec Richard O'Brien. Quinnova je svojo vlogo v filmu sprva pogojevala s petjem naslovne pesmi, a sta ji Sherman in O'Brien dopovedala, da tega ni zmožna opraviti na zadovoljivi ravni. Zavrnitev ni bila usodna. Ali pač.

Quinnovi so glavo fiksirali z objemkami in usmerjeno osvetlili ustnice.

V studio so jo poklicali, da bi posneli njene ustnice. Ker v tistih časih filmska industrija tehnično še zdaleč ni bila tako razvita kot danes, kar zadeva zvočno-vizualne učinke, pot do vizualizacije ustnic brez obraza in telesa ni bila najpreprostejša. Quinnovi so glavo fiksirali z objemkami in usmerjeno osvetlili ustnice. Več kot uspešno in zdaj velja, da so ustnice iz filma, ki sprva nikakor ni navdušil publike, postale najbolj znane v zgodovini. Bolj znane od tega telesnega dela Micka Jaggerja, ki je postal zaščitni znak, simbol glasbene skupine The Rolling Stones.

Sčasoma se je krog oboževalcev Rocky Horror Showa širil, značilno je, da so predstave obiskovali v kostumih, med njimi sta bila princesa Margareta in, kakšno naključje, Mick Jagger, Quinnovi pa je najbolj ostalo v spominu srečanje s tedanjim valižanskim princem, zdaj kraljem Karlom III. »Princ si ni predstavljal oziroma ni dovolil, da bi si predstavo ogledal oblečen v enega od likov, tudi nad predlogom, naj se pojavi kot piflar Brad, ki nosi zdravniški plašč, ni bil navdušen,« se spominja Quinnova.

Patricia Quinn, rojena v Finaghyju, pravi, da je že zelo zgodaj spoznala svojo strast do petja in mati jo je pošiljala na različne festivale, kot šolarka pa se je s petja preusmerila v gledališče. Pri sedemnajstih se je preselila v London in tam spoznala Richarda O'Briena.

Igrala je v več filmih in teve nadaljevankah, najbolj vidni sta bili vlogi dr. Nation McKinley v glasbenem filmu Shock Treatment iz leta 1981 in Megan v grozljivki Gospodarji Salema iz leta 2012.