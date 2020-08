FOTO:Najboljši Bond? Devetdesetletnik!

Škotski igralec bo 25. avgusta dopolnil 90 let. FOTO: Lucas Jackson/Reuters

Med vsemi igralci, ki so stopili v čevlje agenta 007, je daleč največ (44 odstotkov) od 14.000 prejetih glasov prejel legendarniŠkotski igralec, ki bo 25. avgusta praznoval 90. rojstni dan, je prehitelin, medtem ko se aktualni agent v službi njenega veličanstvani uvrstil v prvo trojico.Za Timothyja Daltona je glasovalo 32 odstotkov vprašanih, za Brosnana pa 23 odstotkov. Anketa je potekala v več krogih, pri čemer sta se v vsakem pomerila po dva Bonda. Craiga je tako v neposrednem dvoboju izločil ravno kasnejši zmagovalec. Za Conneryja je glasovalo 56 odstotkov sodelujočih, za Craiga pa 43 odstotkov.Pierce Brosnan je s 76 odstotki glasov prepričljivo slavil proti, najbolj presenetljiva pa je bila tretja runda, v kateri je Dalton z 49 odstotki glasov premagal, ki je zbral 41 odstotkov glasov. Trije finalisti so se na koncu pomerili še med seboj.Urednik spletne strani radiotimes.comje izid komentiral z besedami: »Sean Connery je znova dokazal, da je Bond z Midasovim dotikom. Njegova privlačnost v vlogi agenta 007 je brezčasna.«Devetinosemdesetletnik je tajnega agenta z licenco za ubijanje ovekovečil v prvih petih delih franšize. Začel je s filmom Dr. No leta 1962 in kariero Bonda sklenil s filmom Diamanti so večni leta 1971.Novembra v kinematografe prihaja najnovejši Bond z naslovom No Time to Die, v katerem bo petič in zadnjič v službi njenega veličanstva Daniel Craig. Ugiba se že o njegovem nasledniku, med imeni, ki se pojavljajo, pa je tudi temnopolti zvezdnik