    Svet so ljudje

    Najboljši gost pogovornih oddaj vseh časov

    Netflix je posnel dokumentarec o igralcu Martinu Shortu z naslovom Marty, Life is Short, v katerem so predstavili tudi dejstvo, da je vedno razdvajal publiko.
    Igralec šele v poznih letih okuša resnično slavo, prinesla mu jo je vloga v Disneyjevi kriminalni seriji Only Murders in the Building. FOTO: Aude Guerrucci/Reuters
    Igralec šele v poznih letih okuša resnično slavo, prinesla mu jo je vloga v Disneyjevi kriminalni seriji Only Murders in the Building. FOTO: Aude Guerrucci/Reuters
    Ur. I.
    25. 5. 2026 | 11:30
    »Moja kariera je bila v 80 odstotkih polom,« pravi 76-letni kanadski komik Martin Short, ki pogosto razdvaja občinstvo. Za nekatere je genijalen komik, za drugi eden najbolj zoprnih igralcev na svetu. O obeh plateh pripoveduje Netflixov dokumentarec Marty, Life is Short (Marty, življenje je kratko), pod katerega se je podpisal Lawrence Kasdan, ki je med drugim režiral tudi triler Telesna strast in grozljivko Lovec na sanje.

    Igralec šele v poznih letih okuša resnično priznanje in slavo, prinesla pa mu jo je vloga v Disneyjevi kriminalni seriji Only Murders in the Building, v kateri nastopa skupaj s Seleno Gomez in Stevu Martinu, ki je njegov dober prijatelj. Zgodba pripoveduje o treh amaterskih detektivih, obsedenih s podkasti o resničnih zločinih. V igralski zasedbi je tudi Meryl Streep in že nekaj časa krožijo govorice, da se je med njima spletla romanca. A igralec, ki je od 2010 vdovec, je svojo zasebnost vedno skrbno varoval.

    Smrt ga je spremljala že od otroštva, še preden je dopolnil 20 let, je izgubil brata, mamo in očeta. Z igralko Nancy Dolman sta si ustvarila družino in posvojila tri otroke. V mladosti je sanjal, da bo postal kanadski Frank Sinatra, a ko se je pridružil gledališki skupini, mu je kolega Eugene Levy, ki je navdušil v seriji Schitt’s Creek, rekel: »Ti moraš biti igralec.«

    Številni njegovi filmi so doživeli polom, čeprav bi lahko postali uspešnice. Publika pa je z navdušenjem sprejela komedijo Oče neveste (1991), nadarjenost je dokazal v črni komediji Clifford, v kateri je igral 10-letnega dečka. Po ženini smrti mu je ob strani stal tudi Steven Spielberg, ki ga je skrbelo, da prijatelj ne bo nikoli več zabaven in smešen. A Short se je vrgel v delo, pravi, da mu ni za slavo, želi le vztrajati in se imeti lepo. Po mnenju časnika The New Yorker je najboljši gost pogovornih oddaj vseh časov.

