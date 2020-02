Najboljši nogometaš na svetu v hudi krizi

Eden najslavnejših nogometašev vseh časov je le še bleda senca samega sebe. FOTO: Reuters

1281 golov v 1363 tekmah. To je veličastna statistika Brazilca, znanega kot, virtuoza na igrišču in enega najboljših nogometnih igralcev vseh časov.»Pred tekmami z njim sem samemu sebi dopovedoval, da je tudi on samo človek iz mesa in krvi. Toda motil sem se,« je o Peleju, ki je z brazilsko reprezentanco osvojil tri naslove svetovnih prvakov, izjavil prav tako legendarni nizozemski nogometašBrazilski zvezdnik, ki danes šteje 79 let, preživlja težke čase. Pelejev sinje namreč sporočil, da se oče že dolgo bori z depresijo in se zaradi bolezni zadržuje samo še doma.Zdravstvene težave ga pestijo že nekaj časa, poslabšale pa so se lani, ko je zaradi vnetja sečil pristal v pariški bolnišnici. »Njegove kosti so krhke. Imel je operacijo kolka, zamenjali so mu ga, nato pa ni imel ustrezne rehabilitacije, ki bi izboljšala njegovo gibljivost. Njegove težave z mobilnostjo so ga pahnile v depresijo.Predstavljajte si, vse življenje je bil kralj, danes pa ne more niti hoditi,« je povedal 49-letni Edinho in dodal: »Sram ga je. Noče iz hiše, da ga ljudje ne bi videli. Zaprl se je vase. Z očetom sva se pogosto prepirala, ker je zavračal rehabilitacijo po operaciji kolka.«Pele se je že na svoji prvi tekmi za Peixe proslavil s štirimi zadetki, kasneje pa je bil junak brazilskega prvoligaša Santosa. Barve kluba je branil 18 let, zanj odigral 638 tekem in zabil 619 golov. V vrsti za Peleja so stali vsi najpomembnejši svetovni klubi, od Juventusa do madridskega Reala, brazilski predsednik pa ga je razglasil za nacionalni zaklad, da bi preprečil njegov prestop.Zadnja aktivna leta je preživel v ameriškem klubu New York Cosmos, nogometne copate pa je na klin obesil leta 1977. Do danes je ostal na prvem mestu lestvice najboljših strelcev brazilske reprezentance, za katero je v 92 nastopih dosegel 77 zadetkov. Leta 2000 ga je Fifa skupaj z Diegom Maradono razglasila za najboljšega nogometaša 20. stoletja.