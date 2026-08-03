Najhitrejša od Trsta do Monaka

Novozelandska ultramaratonka Sophie Woods je pretekla 1240 milj (približno 2000 kilometrov) skozi osem držav in tako premagala enega najtežjih vzdržljivostnih izzivov na svetu – pri tem pa podrla tako moški kot ženski časovni rekord. 42-letnica je premagala pot Via Alpina, ki poteka prek prostranega evropskega alpskega območja v smeri od vzhoda proti zahodu, od Italije, prek Slovenije, Avstrije, Nemčije, Lihtenštajna, Švice ter končno Francije in Monaka. Skupna trasa višinskih metrov je primerljiva z 12 vzponi na Mount Everest. Izziv je opravila v 29 dneh in kar za šest dni izboljšala prejšnji rekord, ki ga je leta 2024 postavil britanski tekač Jake Catterall. Najhitrejša ženska doslej, Nizozemka Tessa Caspers, je pot pretekla v 38 dneh. »Sem popolnoma navdušena,« je dan po tem, ko je ...