FOTO:Najlepša kraljica z moškimi geni

Udeležba je bila zaradi koronavirusa letos manjša kot v preteklih letih, zaščitne maske za obraz so postale modni dodatek, tekmovalkam pa so morali preveriti temperaturo pred odhodom na oder. Vsakoletno bleščeče tekmovanje najlepših transseksualk že standardno potekalo v tajskem letoviškem mestu Pataja



Mehičanka Valentina Fluchaire je bila na največjem svetovno znanem tekmovanju transseksualk Miss Tiffany Universe okronana za kraljico leta 2020. Jazelle Barbie Royale iz ZDA je ob zaključku prireditve okronala svojo naslednico iz Mehike. Fluchaire je svojo zmago pozdravila kot zmago za vse trans-ženske v Latinski Ameriki.



Tekmovake so se v treh izhodih predstavile v kostumih, ki predstavljajo njihove države, v kopalkah in v glamuroznih večernih oblekah.