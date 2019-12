FOTO:Najlepša na svetu je Jamajčanka

Za krono najlepšega dekleta na svetu se je sicer potegovalo 111 tekmovalk. FOTO: Henry Nicholls/Reuters

Finalni izbor za miss Slovenije v Črnomlju. Miss Slovenije 2019 Špela Alič. FOTO: Marko Feist

Tekmovanje za miss sveta je najstarejše in največje mednarodno lepotno tekmovanje. Začelo se je leta 1951 v Veliki Britaniji. Organizacija, ki jo že leta vodi Julia Morley, ima predstavnike v 140 državah sveta. Finalni nastop je ena najbolj gledanih oddaj na svetu; spremlja jo več kot milijarda ljudi, navajajo organizatorji.

FOTO: Henry Nicholls/Reuters

Jamajška študentka psihologijeje bila v soboto zvečer v Londonu okronana za novo miss sveta. Prva spremljevalka je postala francoska miss, druga pa indijska miss, so sporočili organizatorji. Singhova je že četrta miss sveta iz Jamajke.23-letna Toni-Ann Singh je postala 69. miss sveta. Krono ji je predala Mehičanka, so sporočili organizatorji lepotnega tekmovanja.»Zelo sem počaščena in hvaležna za to priložnost, predvsem pa razmišljam o tem, kaj vse bo treba postoriti, da pa imam zdaj platformo in sredstva za to. Pripravljena sem prevzeti dolžnosti,« je ob prejemu krone dejala 23-letna Toni-Ann Singh.Singhova študira psihologijo na državni univerzi na Floridi. Želi si postati zdravnica. Sicer je aktivna tudi v študentskih vrstah; bila je predsednica društva karibskih študentov na univerzi. Sicer rada poje in obvlada celo operno petje. Ima tudi svoj video blog, v prostem času pa rada kuha.Za krono najlepšega dekleta na svetu se je sicer potegovalo 111 tekmovalk, ki so se morale pomeriti tudi v nekaj izzivih in tekmovanjih. Na koncu je bila najuspešnejša Jamajčanka.Slovenijo je zastopala 22-letnaiz Tržiča.