Najprej na test, nato med rjuhe

V drugi polovici devetdesetih let prejšnjega stoletja je bila Melanie Janine Brown eden od najbolj znanih obrazov na svetu. Verjetno njeno ime malokomu kaj pove, saj je bila veliko bolj znana z odrskim imenom Mel B, s katerim je v tistih časih vladala pop svetu kot članica skupine Spice Girls. Bila je edina črnka v skupini in zato toliko bolj opazna. Najuspešnejše pevke vseh časov so bile ikone devetdesetih let in vzornice odraščajočih deklet, kakšna mora biti ženska takrat prihajajočega 21. stoletja – močna, neodvisna in tako agresivna, da se je čedalje bolj poženščeni fantje ustrašijo.



Danes 44-letna Mel B je dvakrat poročena in prav tolikokrat ločena, v zakonih in številnih zvezah so se ji rodile tri hčere, stare 20, 12 in 8 let; oče srednje je malce uveli filmski zvezdnik Eddie Murphy, s katerim ni bila poročena. Pojoča Britanka je odkrito priznala, da ima močen libido in je nekaj let živela z žensko, Američanko Christine Crokos. Med rjuhe sta skočili tudi s sočlanico Spice Girls Geri Halliwell.



Zato je morda nekoliko presenetljiva novica, da Mel B zelo pazi, koga povabi k sebi. V podkastu The Truth Flirts je povedala, da partnerje, preden se z njimi poda v posteljne avanture, odpelje na testiranje za spolne bolezni, saj je zanjo zdravje najpomembnejše. Dodala je, da so se ljudje o teh boleznih danes pripravljeni odkrito pogovarjati.



Skupina Spice Girls občasno še nastopi; letos so štiri članice – Victoria Beckham, žena nekdanje nogometne zvezde Davida Beckhama, se jim zaradi drugih obveznosti ni pridružila – staro slavo uspešno prodale na 13 koncertih, na katerih jih je videlo skoraj 700.000 ljudi. Zaslužek? Več kot 70 milijonov evrov. Na koncu turneje so sredi junija tri dni zapored razprodale stadion Wembley v Londonu.