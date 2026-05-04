Najprej nafta, potem svoboda

Sorodniki zaprte iranske aktivistke za človekove pravice Narges Mohamadi in Nobelov odbor za mir so pozvali k njeni premestitvi v ustrezne zdravstvene ustanove, potem ko se je njeno zdravje močno poslabšalo. Narges Mohamadi je iranska novinarka in borka za človekove pravice ter dobitnica Nobelove nagrade za mir leta 2023. Nagrado je prejela zaradi dolgoletnega boja proti zatiranju žensk v Iranu ter za človekove pravice in svobodo.

Njena družina je sporočila, da so 54-letnico iz zapora na severozahodu Irana odpeljali v lokalno bolnišnico in premestitev označili za skrajni ukrep, ki pa bi lahko bil tudi prepozen.

Brat Mohamadijeve Hamidreza, ki živi na Norveškem, je za oddajo Newshour na BBC povedal, da se boji, da sestra umira, in da se zbuja v pričakovanju najslabšega možnega sporočila. Prejšnji mesec je povedal, da so njegovo sestro sojetniki našli nezavestno v zaporu Zanjan na severozahodu Irana, potem ko je domnevno doživela srčni napad. Dodal je, da so uradniki zapora zavrnili premestitev v bolnišnico kljub njeni anamnezi težav s srcem, pljuči in krvnim tlakom.

Fundacija Narges Mohamadi, ki jo vodi njena družina, je v petek sporočila, da so jo le premestili v bolnišnico v provinci Zanjan po katastrofalnem poslabšanju njenega zdravstvenega stanja. V izjavi še dodajajo, da je to prišlo po 140 dneh samovoljnega pridržanja in vztrajnega odrekanja specializirane zdravstvene oskrbe.

Po mnenju najbližjih bi morali Narges premestiti v bolnišnico v Teheranu, da bi lahko njeni specialisti, ki so jo zdravili že prej, poskrbeli zanjo. Poziv je ponovil Jorgen Watne Frydnes, vodja odbora za Nobelovo nagrado za mir, ki je za tiskovno agencijo Reuters povedal, da je njeno življenje ogroženo.

Bi se je radi znebili?

V pogovoru za Newshour je njen brat kritiziral iransko vlado, ker je njegovi sestri namerno preprečila, da bi dobila potrebno zdravniško pomoč. »Ne dvomim, da se je režim odločil, da se bo preprosto znebil ljudi, kot so Narges in drugi aktivisti,« je dejal. Iranske oblasti se javno niso odzvale na obtožbo ali na noben del izjave družine Mohamadi.

Hamidreza meni, da je vojna v Iranu odvrnila pozornost od stiske zapornikov v državi in da se zdi, da mednarodna skupnost nerada govori o resničnih problemih. »Zdi se, da je nafta zdaj pomembnejša od svobode,« je dejal, pri čemer je imel v mislih zaskrbljenost glede ključne trgovske poti skozi Hormuško ožino.

Narges Mohamadi je bila v svojem življenju aretirana 13-krat in obsojena na skupno 31 let zapora in 154 udarcev z bičem. Leta 2021 je začela prestajati 13-letno kazen zaradi obtožb propagandne dejavnosti proti državi in zarotništva proti državni varnosti, kar je zanikala.

Decembra 2024 je bila iz zdravstvenih razlogov začasno izpuščena iz zloglasnega teheranskega zapora Evin. Med zdravljenjem je nadaljevala s kampanjo in je bila decembra lani aretirana v severovzhodnem mestu Mašhad, potem ko je imela govor na spominski slovesnosti za kolegico aktivistko za človekove pravice. Njena družina je povedala, da so jo po pretepu med aretacijo odpeljali v bolnišnico.

V začetku februarja je revolucionarno sodišče Mohamadijevo obsodilo na dodatnih sedem let in pol zapora, potem ko je bila spoznana za krivo sovražnega zbiranja in propagandnih dejavnosti, je povedal njen odvetnik.

Teden dni pozneje so jo brez opozorila premestili v zapor Zanjan in od takrat je imela z družino dovoljeno le omejeno komunikacijo.