Najprej Netflix, branje in spanje

22-letna Malala Jusufzaj je pred dnevi navdušeno oznanila, da je diplomirala na oxfordski univerzi. Eminentna britanska ustanova jo je pred tremi leti na razgovor za študij povabila na podlagi njenih rezultatov na zaključnih izpitih.



»Težko izrazim vso radost in hvalež­nost, ki ju čutim ob koncu študija filozofije, političnih ved in ekonomije na Oxfordu,« je objavila na twitterju. Za zdaj menda še ne ve, kaj jo čaka v prihodnosti, zagotovo pa bodo najprej na vrsti »Netflix, branje in spanje«. S svojimi sledilci je delila tudi fotografiji, na eni je z družino in reže torto, na drugi je vsa prekrita s konfeti in peno, kar je tradicija med britanskimi študenti.

Simbol boja za človekove pravice

Malalo je leta 2012, ko je imela komaj 14 let, med vožnjo na avtobusu v Mingori v Pakistanu v glavo ustrelil talib. Osrednji povod za brutalno dejanje je bil blog na BBC, v katerem je opisovala svoje življenje pod vladavino talibov v dolini Svat, pozivala k enakopravni obravnavi žensk v svoji domovini in zagovarjala njihovo pravico do izobrazbe.



Po napadu so jo odpeljali na zdravljenje v bolnišnico Kraljice Elizabete v Birminghamu, kamor se je preselila tudi njena družina, predvsem pa je z veliko podporo znanih osebnosti in vplivnih državnikov nadaljevala boj za izboljšanje položaja žensk v domovini. Postala je globalni simbol boja za človekove pravice in leta 2014 najmlajša dobitnica Nobelove nagrade, ki si jo deli z indijskim borcem za otrokove pravice Kajlašem Satjartijem. Z biografijo Jaz sem Malala in predavanji po vsem svetu si je tudi ustvarila lepo premoženje.