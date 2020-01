Najpremožnejša Afričanka, imenovana Princeska, obogatela s prevarami

Mednarodni konzorcij raziskovalnih novinarjev, ki je svoje izsledke pred časom objavil tudi v povezavi s Slovenijo, je razkril umazane »podrobnosti« o tem, kako si je bajno bogastvo ustvarila najpremožnejša Afričanka, Angolka Isabel dos Santos. Zgodba je daleč od plemenitosti, po zbranih podatkih se je namreč podjetnica Santosova, ki jo Angolci poznajo pod imenom Princesa, do premoženja dokopala s korupcijo, ki jo je izvajala preko zapletenih finančnih shem, pri tem pa močno oškodovala svoje rojake in domovino.



Pot ji je utrl že oče, José Eduardo dos Santos, ki je kot predsednik kar 38 let s trdo roko vladal Angoli. Od leta 2017, ko ga je izpodrinil sedanji predsednik João Lourenço, s številno družino živi v Španiji, z nafto bogata Angola ni več njihov dom. Novi predsednik je ob prevzemu oblasti napovedal boj proti korupciji, prvi so bili na udaru prav potomci njegovega predhodnika.



Šestinštiridesetletna Isabel, rojena v Azerbajdžanu, kjer je oče na študiju spoznal svojo prvo, zdaj že nekdanjo ženo Tatjano Kukanovo, je po strokovnih ocenah težka dve milijardi evrov. Vztrajno zavrača namigovanja, da se je do premoženja dokopala z nepotizmom in korupcijo. Tudi njen oče trdi, da se ni nikoli okoristil na račun države. A večmesečna novinarska preiskava, v kateri so sodelovali ugledni BBC, New York Times in portugalski Expresso, je razkrila zapleteno mrežo okoli 400 podjetij, ki so povezana z njo in njenim možem, Sindiko Dokolom, zbirateljem umetnin.



Princesa se pritožuje, da angolska vlada izvaja lov na čarovnice, s katerim želi onemogočiti potencialno politično nasprotnico. Namignila je celo, da razmišlja o kandidaturi za predsedniški položaj. A v Angoli je ni bilo že več kot leto dni. Odpotovala je prav kmalu potem, ko so oblasti proti njej sprožile kriminalistično preiskavo zaradi vodenja naftne družbe.