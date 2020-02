Najstarejši moški na svetu je Japonec, 112-letni Čitecu Vatanabe

Preberite tudi:

Pri Guinnessovi knjigi rekordov so uradno potrdili, da je Japonecnajstarejši moški na svetu. Danes je star 112 let in 344 dni, so zapisali na svojem spletnem portalu.Vatanabe še vedno živi v mestu Niigata, kjer se je davnega leta 1907 kot prvi izmed osmih otrok rodil. Izučil se je v agronomski stroki in bil dolgo dejaven pri pridelavi sladkornega trsa na Tajvanu. Med 18 leti, ki jih je preživel na Tajvanu, se je tudi poročil. Ženamu je rodila pet otrok, prvi štirje so na svet privekali še na Tajvanu.Leta 1944, proti koncu pacifiške vojne, je vstopil v japonsko vojsko, po vojni pa se z družino vrnil v Niigato. Obdobje takoj po vojni je bilo izjemno težko. Zaposlil se je v kmetijskem uradu, v njem zatem delal do upokojitve, zelenjavo in sadje, denimo krompir, paradižnik, jagode in slive, pa je aktivno prideloval vse do svoje starosti 104 let.V življenju, daljšem od stoletja, je imel tudi čas za dolgotrajno vzgojo bonsajev. Več kot sto jih je vzgojil, še piše na Guinnessovem portalu. Vse do leta 1007 jih je predstavljal na razstavah.Kot človek, ki se je vse življenje ukvarjal s pridelovanjem sladkorja, obožuje sladkarije. In rjavi sladkor. Skrivnost dolgega življenja vidi v tem, da nisi nikoli jezen in da ohraniš nasmeh na obrazu. Da v več kot polovici stoletja ni nikoli dvignil tona glasu ali kakorkoli »znorel«, je potrdila tudi njegova žena., ki se je rodila leta 1903. Januarja je praznovala 117 let. Leta 1922 se je poročila, rodila štiri otroke in petega posvojila. Z možem sta se ukvarjala s prodajo riža, japonskih sladic in rezancev udon ​in med drugo svetovno vojno je morala sama skrbeti za posel.Za Guinnessov rekord so ji domači in mestni župan izročili bomboniero in torto. Na vprašanje, kateri del njenega življenja je bil najlepši, je odgovorila: »Ta trenutek zdaj!«