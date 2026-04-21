Naslednik Usaina Bolta – a še hitrejši

Ko je Usain Bolt prvič videl teči Gouta Gouta, je prepoznal nekaj znanega – eksplozivnost, lahkotnost in samozavest, ki so nekoč zaznamovale tudi njegovo pot. A kljub navdušenju Jamajčan ostaja previden: pot od najstniškega čudeža do svetovne zvezde je polna pasti.

Bolt dobro ve, o čem govori. Kot 15-letnik je postal najmlajši svetovni mladinski prvak na 200 metrov, a njegov prehod med člane ni bil prav nič bleščeč. Poškodbe, pritiski in življenjske skušnjave so ga za nekaj časa ustavili. Šele pri 21 letih je na olimpijskih igrah v Pekingu 2008 eksplodiral in začel pisati zgodovino ter postal najhitrejši človek vseh časov.

Zato Goutu svetuje predvsem potrpežljivost. »Ko prvo leto tekmuješ na velikih stadionih, se vsega naučiš,« pravi Bolt. »In ni lahko – jaz nisem zmagal na niti eni tekmi.« Prav porazi, dodaja, so ključni za razvoj, saj razkrijejo, kaj ti še manjka do vrha.

Avstralski najstnik že ruši meje. FOTO: Jono Searle/Reuters

Gout Gout, avstralski najstnik, medtem že ruši meje. Njegov čas 19,67 na 200 metrov ni le svetovni rekord do 20 let, temveč tudi boljši dosežek, kot ga je imel Bolt v isti starosti. Pred njim je sezona velikih izzivov – dvoboji z najboljšimi sprinterji sveta, kot so Letsile Tebogo, Noah Lyles in Kenny Bednarek, bodo pokazali, iz kakšnega testa je. To ne bodo več mladinske dirke, temveč spektakel, kjer vsaka stotinka prinese slavo in kjer vsak spodrsljaj odmeva po svetu. Bolt poudarja, da bo prav sposobnost soočanja s pritiskom odločilna. »Vsakič, ko stopiš na stezo, vsi pričakujejo nekaj izjemnega. A ni vsak dan popoln.«

Obenem Bolt razmišlja širše. Atletika po njegovem mnenju potrebuje svežo energijo, več rivalstev in osebnosti, ki bi šport približale mlajšim generacijam. Prav zato vidi v Goutu več kot le naslednika – vidi priložnost za novo poglavje. Šport, ki je z Boltovim nasmehom in karizmo polnil stadione, zdaj išče nove junake.

Bo Gout Gout kos bremenu slave? Bo postal obraz nove ere? Odgovore bo dala atletska steza. A če velja poslušati Bolta, potem je najpomembneje, da mladi Avstralec ob sebi ohrani pravo ekipo, ostane osredotočen in razume, da je pot do vrha maraton potrpežljivosti – čeprav teče na kratke proge.