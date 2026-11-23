Šestnajstletni Landon Tresp iz Kolorada in njegova mama Khristina sta se nepričakovano znašla sredi nevarnega kriminalnega zapleta. Najstnik je med igranjem spletne igre naletel na vrstnico, s katero sta se v trenutku ujela, med klepetom pa mu je dekle zaupalo, da je pobegnilo od doma. Sledilo je grozljivo razkritje, da jo na stotine kilometrov stran od doma že dlje časa zadržujejo proti njeni volji. Sedemnajstletnica je sicer vedela, da je v določenem mestu v Oregonu, a natančne lokacije ni poznala. Pogrešana je bila že več kot leto dni in bala se je, da je policija ne išče več, je poročal BBC. V dveh tednih dopisovanja je Landon izvedel še več podrobnosti, tudi to, da jo je starejši moški pod pretvezo, da je invalid in da bi ji plačal za pomoč, ugrabil, jo odpeljal v drugo zvezno ...