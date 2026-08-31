Štiriintridesetleta Leah Stewart iz Sydneyja, ki je preživela napad morskega psa, je, kot poroča BBC, opisala trenutek, ko se je iz oči v oči znašla s štiri metre dolgim velikim belim morskim psom. Ni izgubila prisebnost, ogromnega plenilca je začela vedno znova udarjati.

Junija letos jo je morski pes na plaži Coogee potegnil pod vodo ter jo ugriznil v stegno in roke. Izgubila je ogromno krvi, poškodbe pa so bile tako hude, da so ji morali zdravniki amputirati levo roko.

»Bilo je, kot bi se borila z dinozavrom«

V intervjuju je povedala, da je bila odločena preživeti zaradi svoje majhne hčerke.

»V glavi sem si rekla: 'Ne boš me vzel moji hčerki.' Obrnila sem se in ga začela udarjati znova in znova. Bilo je, kot bi se borila z dinozavrom.«

Le nekaj trenutkov prej je Stewartova končala svoje običajno sobotno jutranje plavanje in se odpravljala proti obali, ko jo je na nevarnost opozoril krik.

»Za seboj sem zaslišala dekle … predirljiv krik. Obrnila sem se in za njo zagledala ogromno, res ogromno plavut. Bila je velikanska,« je povedala za oddajo 60 Minutes televizijske mreže Nine Network.

FOTO: @oceanramsey/AFP

»Najtežja stvar na svetu, vendar sem se z bojem rešila«

Ugotovila je, da se morski pes približuje, prihaja vse bližje in bližje. Njegov obraz je bil po njenih besedah »grozljiv«, z »majhnimi črnimi očmi«, njegova »usta in zobje pa so bili ogromni«.

»Gledala sva si iz oči v oči,« je povedala Stewartova. V nekem trenutku je bil morski pes le približno 30 centimetrov od njenega obraza.

»Ker sem desničarka, sem si mislila: 'Poskusimo z levim krošejem,'« je dejala.

»Zamahnila sem z levo roko, on pa me je zagrabil za podlaket in mi strgal kožo, mišice, vse … Med podlaktjo in dlanjo je nastala velika odprta rana.«

Morski pes jo je nato začel vleči pod vodo in jo zagrabil za nogo.

Udarjanje morskega psa je bilo po njenih besedah »kot bi udarjala v opečnato steno«, vendar ni odnehala. »Eden od udarcev mi je moral res dobro uspeti, saj me je spustil. To je bila najtežja stvar na svetu, vendar sem se z bojem rešila.«

Drugi plavalci so Stewartovo potegnili na obalo, nato pa so jo odpeljali v bolnišnico, kjer so jo uvedli v umetno komo. Prestala je skoraj ducat operacij, še navana BBC.