Najučiteljica je Tanja Jankovič

Revija Ona, priloga Dela in Slovenskih novic je na podlagi glasov bralcev že enajsto leto zapored razglasila najboljšo učiteljico. V šolskem letu 2019/20 si je ta imenitni naziv prislužila Tanja Jankovič, ki poučuje razredni pouk na ljubljanski osnovni šoli Danile Kumar.



Za nagrado je Jankovičeva prejela bon v vrednosti 500 evrov bruto in letno naročnino na revijo Onaplus, hkrati pa je samodejno uvrščena v peterico izbrancev projekta Učitelj sem! Učiteljica sem! Ameriške gospodarske zbornice Slovenije; v okviru tega bo eden od njih odpotoval na svetovno tekmovanje v Dubaju. Obširna reportaža z dogodka, kjer so bili med gosti tudi ministrica za šolstvo Simona Kustec, župan Zoran Janković in Manca Košir, predsednica civilne iniciative Kakšno šolo hočemo bo objavljena v reviji Ona 30. junija.