Najvplivnejša ženska ostaja Angela Merkel

Na Forbesovi lestvici najvplivnejših žensk letos znova – že deveto leto zapored - kraljuje nemška kanclerka Angela Merkel . Kot so zapisali pri reviji, ostaja de facto voditeljica Evrope, saj vodi evropsko gospodarsko silo. Čez dve leti se ji izteče četrti mandat, za novega se ne bo potegovala, tako je trenutno eno večjih nemških političnih vprašanj, kdo bo prevzel krmilo.Drugo mesto zaseda Christine Lagarde , ki je novembra letos prevzela vodenje evropske centralne banke, pred tem je bila na čelu mednarodnega denarnega sklada. Z izvolitvijo za vodjo ECB je postala prva figura evropske monetarne politike v času, ko se gospodarstvo znova ohlaja. Na tretjem mestu lestvice je demokratka Nancy Pelosi , predsednica predstavniškega doma ameriškega kongresa, ki je sprožila postopek razrešitve ameriškega predsednika Donalda Trumpa . Sledi ji Ursula von der Leyen , ki je z decembrom postala predsednica Evropske komisije. Je prva ženska na tem položaju.Na petem mestu na lestvici je, šefica ameriškega avtomobilskega giganta General Motors . Mesto zaseda od leta 2014, lani je bilo podjetje na vrhu lestvice glede enakopravnosti spolov, je namreč le eno izmed dveh globalnih podjetij, v katerem ni razlik med plačami žensk in moških.Sledi ji, ki je ena najvplivnejših žensk na humanitarnem področju, saj je sopredsednica sklada Billa in Melinde Gates. Na sedmem mestu je, predsednica uprave ameriškega sklada Fidelity Investments. Bankirka, izvršna direktorica skupine Santander je osma. Leta 2017 ji je uspelo, da je banka Banco Santander za en evro prevzela propadajočo banko Popular in tako je ustvarila največjo špansko banko. Je pa med drugim ustanovila sklad za podporo študentov. Sledi predsednica uprave tehnološkega giganta IBM, deseterico zaokroža, šefica ameriškega obrambnega in vesoljskega podjetja Lockheed Martin.Na lestvici je sicer 13 milijarderk, 23 žensk je novih na lestvici, med njimi je tudi, ki so jo pri Forbesu postavili na 100 mesto najvplivnejših žensk na svetu. Na 20. mestu je Oprah Winfrey, 20 mest za njo britanska kraljica Elizabeta II.