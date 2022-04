Nalog za aretacijo avtomobilskega mogotca

Carlosa Ghosna, 68-letnega nekdanjega direktorja družb Nissan, Renault in Mitsubishi, je doletel še mednarodni nalog za aretacijo. V četrtek ga je izdala Francija, in sicer zaradi 15 milijonov evrov sumljivih plačil med zvezo Renault-Nissan, ki jo je vodil, in omanskim podjetjem Suhail Bahwan Automobiles (SBA). Kot je sporočilo tožilstvo, se obtožbe nanašajo na zlorabo sredstev podjetja, pranje denarja in korupcijo.

Padlega mogotca brazilsko-libanonskega porekla so skupaj s pomočnikom Gregom Kellyjem zaradi prikazovanja nižjih dohodkov od resničnih in zlorabe sredstev podjetja že novembra 2018 aretirali na letališču v Tokiu in v naslednjih mesecih odstavili z vodilnih položajev v omenjenih avtomobilskih družbah. Dolgoletnim zapornim kaznim, ki so mu grozile, se je konec decembra 2019 izmuznil s plačilom visoke varščine in nato spektakularnim pobegom v Libanon – med zasebnim letom prek Istanbula se je menda skrival v kovčku za avdioopremo.

Kot se je takrat zagovarjal, je pobegnil, ker ne verjame, da bi bil na Japonskem deležen poštenega sojenja. Svojo krivdo je večkrat zanikal in trdil, da so obtožbe proti njemu del zarote vodilnih v japonskem podjetju. Ghosn, ki je dobil vzdevek Le Cost Killer (Iztrebljevalec stroškov), je pred dvema desetletjema rešil korporacijo Nissan pred stečajem, kar je dosegel z odpuščanjem in zapiranjem tovarn.

»Naj pravosodje opravi svoje delo«

Bejrut seveda ni bil naključno izbrani cilj, Libanon namreč z Japonsko nima podpisane pogodbe o izročanju. Ghosn se je sicer rodil v Braziliji, vendar ima zaradi libanonskega porekla staršev (tam je preživel tudi del mladosti) še libanonsko (in francosko) državljanstvo. Tokratni nalog za aretacijo so po poročanju britanskega Guardiana v njegovi ekipi označili za presenetljivega, saj da za Ghosna velja sodna prepoved zapuščanja libanonskega ozemlja.

Francoska preiskava se osredotoča na omenjene sumljive finančne posle z Renault-Nissanovim distributerjem v Omanu pa tudi na plačila nizozemske podružnice svetovalcem in razkošne zabave v palači Versailles. Preiskovalci so dvakrat obiskali Bejrut in zaslišali dve priči, govorili so tudi z Ghosnom, vendar bi moral biti v Franciji, da bi ga lahko formalno obtožili.

Ghosn je februarja v pogovoru za francoski časnik Le Parisien dejal, da se želi vrniti v Francijo, vendar da se »trenutno« ne more vrniti zaradi Interpolovega naloga za prijetje. »V Francijo bom šel takoj, ko bom lahko,« je dejal in se tako odzval na »nož v hrbet od francoske vlade in upravnega odbora Renaulta«, ki je civilna stranka v postopku. Vlada in omenjeno podjetje sta ga namreč sprva podpirala z navajanjem domneve nedolžnosti. Francoski minister za gospodarstvo Bruno Le Maire naloga za aretacijo ni hotel komentirati, za radio BFMTV/RMC je izjavil le: »Naj pravosodje opravi svoje delo.«