Očitki o goljufanju šahista Niemanna so se razblinili brez sodišča

Odmeven spor med šahovskima tekmecema, dvajsetletnim Američanom Hansom Niemannom in dvanajst let starejšim Norvežanom Magnusom Carlsenom, se je začel lani jeseni. Takrat je Carlsen, ki je še vedno svetovni prvak v šahu, že drugič zapored izgubil dvoboj z Niemannom, tako da je odstopil le nekaj sekund po prvi potezi. Iz videoklepeta se je odjavil brez pojasnila. To so številni razumeli kot skrajno nespoštljivo in arogantno potezo.

Carlsen se je branil z besedami, da je Niemann že med njunim prvim spopadom in spektakularno zmago na turnirju najverjetneje goljufal s pomočjo elektronike, čeprav za to nima konkretnih dokazov. Takrat še najstniški tekmec je priznal, da je med svojim dvanajstim in šestnajstim letom v spletnih igrah s pomočjo računalnika to res počel, vendarle pa si tega pozneje ni več privoščil.

Uporabe analnih kroglic niso dokazali

Afera je postala še bolj odmevna, ko je začel najbogatejši človek na svetu Elon Musk po družbenih omrežjih razširjati bizarno teorijo, da si je Niemann privibriral zmago z uporabo analnih kroglic. Nekateri so mu pritrjevali, da bi to bilo mogoče s pomočjo določenih signalov, a je ostalo le pri namigovanju in špekulacijah.

Aktualni kralj šaha Magnus Carlsen je sprejel, da zanesljivih dokazov o Niemannovem goljufanju med njunim dvobojem niso našli. FOTO: Reuters

Magnusovemu krcanju nasprotnika sta se jeseni pridružila tudi vplivna spletna platforma Chess.com in petintridesetletni šahovski velemojster Hikaru Nakamura, zato se je Niemann odločil ubraniti svoje dobro ime ter je proti vsem vložil tožbo v vrednosti 100 milijonov dolarjev. Izjavil je celo, da je pripravljen igrati šah tudi gol, če mora tako dokazati svojo nedolžnost.

Odstop od tožb, igra se nadaljuje

Spletna platforma Chess.com z milijoni uporabnikov je oktobra lani izdala poročilo, da je med letoma 2015 in 2020 Niemann verjetno goljufal na spletu, a dokazov za konkretne prevare v dvobojih ni podala. Kljub temu so mu onemogočili nadaljnje sodelovanje. Po skoraj desetih mesecih raziskav so se Niemann in Carlsen ter druge vpletene stranke vendarle odločili za poravnavo zunaj sodišča.

Potem ko je ameriško sodišče Niemannovo tožbo junija zavrnilo, so sklenile medsebojni dogovor in odstopile od morebitnih nadaljnjih tožb. V ponedeljek so predstavniki Chess.com sporočili, da je Niemann ponovno v celoti vključen v njihove dejavnosti in dogodke, česar se veselijo. Carlsen je v izjavi izrazil strinjanje z izsledki, da jih razume, in dodal, da je spet pripravljen na šahovsko partijo z Niemannom. Ta je podal podoben komentar: »Zadovoljen sem, da je bila moja tožba rešena na za vse sprejemljiv način in se lahko vrnem na Chess.com. Veselim se tekmovanja s Carlsonom v šahu, ne na sodišču.«