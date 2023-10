Nancy Pelosi naj bi iz pisarne izrinil Kevin McCarthy

Kot sta za CNN dejala republikanska vira, naj bi za potezo začasnega predsednika parlamenta Patricka McHenryja, ki je nekdanjo predsednico predstavniškega doma Nancy Pelosi in nekdanjega vodjo večine Stenyja Hoyerja izrinil iz njunih pisarn, stal Kevin McCarthy, zdaj odstavljeni republikanski predsednik predstavniškega doma kongresa (njegova odstavitev je prvi tak primer v zgodovini ZDA).

Po poročanju CNN naj bi se McCarthy želel sam preseliti v omenjeno pisarno, McHenry pa je dejal: »Poglejte, stvar je taka, da je pisarna, v kateri je zdaj Pelosijeva, pisarna prejšnjega predsednika parlamenta. Predsednica Pelosi in drugi demokrati so se odločili, da želijo novega ... predsednika, in to je Kevin McCarthy. Torej bo dobil to pisarno.«

Nancy Pelosi je v torek dejala, da ji je McHenry v elektronskem sporočilu naročil, naj nemudoma – do naslednjega dne – izprazni svojo pisarno.

»Ob vseh pomembnih odločitvah, ki jih mora sprejeti novo republikansko vodstvo in ki jih vsi nestrpno pričakujemo, je bil eden od prvih ukrepov novega začasnega predsednika ukaz, naj takoj zapustim svojo pisarno v Kapitolu,« je dejala Pelosijeva. »Ker sem v Kaliforniji, kjer žalujem za svojo drago prijateljico Dianne Feinstein, trenutno žal ne morem prevzeti svojih stvari.« Kot je še poudarila, ji pisarniški prostori oziroma njihova velikost ni pomembna, »je pa očitno pomembna njim. Upajmo, da se bo zdaj, ko je novo republikansko vodstvo uredilo to pomembno zadevo, začelo ukvarjati s tem, kar je resnično pomembno za Američane.«