Naomi Campbell je »popolnoma odpovedala«

Leta 2005 je Naomi Campbell (56) ustanovila dobrodelno organizacijo Fashion for Relief, ki je na glamuroznih prireditvah zbirala denar za okoljske in humanitarne projekte, a njeno delovanje je konec leta 2021 začela preiskovati komisija za dobrodelnost za Anglijo in Wales.

Zaradi spornih ravnanj in insolventnosti so jo marca 2024 dokončno ukinili. Poročilo komisije o preiskavi organizacije Fashion for Relief, objavljeno šest mesecev pozneje, je izpostavilo kaotično finančno upravljanje in vodenje evidenc, vključno z neshranjevanjem računov in zapisnikov sestankov.

Ugotovili so tudi, da je bilo le 8,5 odstotka denarja dejansko namenjenega za dobrodelnost, večina pa porabljena za izplačila skrbnikom organizacije, svetovanja ter celo nastanitve v luksuznih hotelih in lepotne tretmaje. Lepotica je trdila, da ni bila odgovorna za nadzor nad denarjem, a so ji kljub temu za pet let prepovedali opravljanje funkcije skrbnice v dobrodelnih organizacijah. Na odločitev se je pritožila, komisija za dobrodelne organizacije, ki je obravnavala njeno pritožbo, pa je sporočila, da je pri svojih skrbniških odgovornostih »popolnoma odpovedala. Označili so jo za neprimerno, da vodi dobrodelne organizacije.

Še vedno je zaželena gostja na modnih revijah. Lani poleti se je udeležila predstavitve Chanellove jesensko-zimske kolekcije v Parizu. FOTO: Abdul Saboor/Reuters

Naomi se je pritožila in primer se je znašel na sodišču. Komisija za nadzor nad dobrodelnimi organizacijami meni, da je »kriva« za slabo upravljanje in zlorabo sredstev v Fashion for Relief. Dodaja, da je izkazala »odsotnost pričakovanih kompetenc« za skrbniško funkcijo, saj je nadzor nad dobrodelno organizacijo prenesla na kolegico, vključila pa se ni niti, ko je postalo jasno, da ima organizacija težave.

Odvetniki Campbellove so zavrnili trditve komisije in trdili, da jo obravnava kot prevarantko. Dejali so, da je bila žrtev goljufije Bianke Hellmich, ki je imela prav tako vlogo skrbnice. Hellmichova naj bi ponarejala dokumente in elektronska sporočila ter ji prikrivala finančno stanje organizacije. Naomi Campbell je storila napako, toda od dobrodelne organizacije ni imela nobene osebne koristi, je poudaril njen odvetnik Andrew Westwood.

Član komisije Faisel Sadiq se ni strinjal z odvetnikovimi argumenti. Campbellovo je označil za »povsem nezanesljivo pričo«, ki se je raje kot na »poštenje in točnost navedb« osredotočila na »nadziranje medijskega narativa«. »To, da je zaposlena ženska, ki živi v ZDA, še ni razlog, da bi jo obravnavali drugače od ostalih,« je sklenil Sadiq.

Sodišče naj bi sodbo o primeru izreklo v naslednjih treh mesecih.