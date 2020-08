FOTO:Naomi Campbell: To je šokantno!

REUTERS Naomi Campbell, ena izmed prvih supermodelov na svetu, je orala ledino za temnopolte manekenke. FOTO Danny Moloshok Reuters

REUTERS Pictures Bila je tudi muza pokojnega nemškega modnega velikana Karla Lagerfelda. FOTO: Reuters

Z manekenstvom se je začela ukvarjati pri petnajstih, leta 1986, tik pred svojim šestnajstim rojstnim dnevom, pa je bila že na naslovnici revije Elle. Dve leti kasneje je bila prvi britanski temnopolti model na naslovnici britanskega, nato pa še na naslovnicah ameriškega, ruskega in francoskega Voguea.A kot jedejala v nedavnem intervjuju za Guardian, se je na svoji poti soočala z odkritim rasizmom. »Zdaj je prav, da o tem spregovorimo, kajne? Toda ko sem o teh stvareh govorila, ko sem bila mlajša, so me označili za težavno,« je pribila.inso jih mediji oklicali za Tinity, torej trojico, ki je konec 80. in v 90. letih kraljevala na modnih brveh. Dobre prijateljice so tudi zasebno. »Zelo sta se postavili zame pri oblikovalcih, in to v času, ko ti še niso najemali temnopoltih modelov,« je povedala.Italijanskemu modnemu dvojcu Dolce & Gabbana sta Linda Evangelista in Christy Turlington celo postavili ultimat: »Če ne najameta Naomi, ne dobita naju.« Črno gazelo je podpiral tudi prijatelj in mentor, sloviti francoski oblikovalec, ki je francoskemu Vogueu odkrito zagrozil, da bo umaknil oglase, če bodo na naslovnicah še naprej ignorirali temnopolte manekenke.Kot je opazila v intervjuju, pa po vseh teh letih o enakopravnosti v modnem svetu lahko še vedno le sanjamo. Lani je tako za naslovnico Guardian Weekenda pozirala temnopoltemu fotografu, kar je bilo zanjo »prvič za ugledno publikacijo«. Letos je s temnopoltim fotografom prvič delala za Vogue in zdi se ji odvratno, kakšne mejnike še moramo premagati.»Vsi mi pravijo 'O, vau'. Ampak v resnici sploh ni 'o, vau', ampak je 'O moj bog, to je šokantno.' Tudi meni na snemanju za naslovnico Weekenda ni prišlo na misel, zgodilo se je šele pozneje. In kar naenkrat sem začela razmišljati o svojem preteklem delu in spoznala, da dotlej nisem imela te priložnosti. Tam zunaj je ogromno temnopoltih fotografov, toda nikoli niso dobili priložnosti,« je opozorila lepotica, ki je 22. maja letos praznovala 50 let.V svoji karieri je krasila več kot 500 naslovnic (in štetje niti približno še ni končano), pred štirinajstimi leti pa so jo imeli nekateri Slovenci čast srečati v živo. Leta 2006 je bila namreč častna gostja na zabavi za člane Diners Cluba Exclusive v Ljubljani.Zasebno supermodel ni nikakršen angelček, čeprav je treba priznati, da so najbolj divja leta že za njo. Kar štirikrat se je na sodišču znašla zaradi telesnega napada, med drugim je v svojo osebno asistentko zalučala telefon.Danes bolj uživa v tem, da pomaga mladim dekletom na začetku modne kariere., 20-letnica iz Južnega Sudana in novo vroče modno ime, jo imenuje kar druga mati. »Sem šefovska in materinska. In svojih otrok ne želim videti na slabi poti. Pogosto jim rečem: »Ne naredi tega, stori raje to.« Nosu ne vtikam v tuje stvari, toda če me vprašajo, jim povem svoje mnenje,« je dejala v omenjenem intervjuju.Stvari se – in tu je Naomi treba priznati zajeten delež zaslug – vendarle obračajo na bolje. Ameriški dizajnerje eno najbolj vročih imen v modni industriji sploh,je leta 2011, ko je prevzel Balmain, postal prvi temnopolti oblikovalec na čelu velike pariške modne hiše,je modno sceno pretresla z znamko Fenty …»Zdaj želim, da so temnopolti modeli za svoje delo pošteno plačani. Želim, da nam pripadejo tudi mesta v nadzornih odborih, namesto da poslušam, naredimo poseben odbor za raznovrstnost,« Naomi opozarja, da še ni rekla zadnje besede.