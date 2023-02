Naomi Klein, profesorica podnebne pravičnosti

Od leta 1999, ko je objavila knjigo No Logo, je Naomi Klein veljala za eno najzanimivejših javnih intelektualk zadnjih desetletij. Statusa si ni pridobila z akademskimi spričevali, saj je študij filozofije sredi devetdesetih let prejšnjega stoletja prekinila, pač pa s knjigami, članki, filmi in predavanji. Od leta 2021 je izredna profesorica predmeta podnebna pravičnost na Univerzi Britanske Kolumbije.

V pogovoru za britanski časnik Guardian je na vprašanje, kaj je podnebna pravičnost, odgovorila s tezo, da živimo v času prekrivajočih se kriz. Poleg zdravstvene krize se srečujemo še s podnebno in stanovanjsko, krizo rasne nepravičnosti, neenakosti ... Naomi Klein je prepričana, da težav ne moremo rešiti, če se lotevamo le posamičnih kriz. Po njenem mnenju je potreben celovit odgovor. Če bi se lotevali zgolj problema ogljikovega dioksida, ne bi naredili dovolj. Prepričana pa je, da lahko ukrepi za preprečevanje globalnega segrevanja ozračja prinesejo boljša delovna mesta, odpravijo ogromno družbeno neenakost in znižajo raven stresa.

Spreminjanje sveta

Naomi Klein je obsežno, dobro napisano in temeljito dokumentirano knjigo To vse spremeni (Kapitalizem proti podnebju) objavila leta 2014 (pri nas je bila prevedena leto pozneje). V njenem opusu je še šest knjig, poleg že omenjenih je bila najodmevnejša Doktrina šoka, natisnjena leta 2007.

Kot profesorica dela na oddelku za geografijo, hkrati pa je na Univerzi Britanske Kolumbije, ki posluje v kanadskem Vancouvru, sodirektorica Centra za podnebno pravičnost.

Ko je delovala kot novinarka, se ni obremenjevala z načeli o uravnoteženosti ali sorodnih dogmah. Bila je novinarka, zavezana iskanju dejstev, hkrati pa je bila aktivistka. Tudi kot profesorico jo zanima spreminjanje sveta. Prepričana pa je, da je za te podvige treba kombinirati javno komuniciranje, znanstvena spoznanja in umetnost, zlasti film.