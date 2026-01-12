Napoved napete bitke za oskarje

Postanite naročnik | že od 14,99 €
Komičarka Nikki Glaser je večer povezovala brez hujših provokacij. Omenila je sicer, da Trumpova administracija revidira Epsteinove dosjeje in omenila kontroverzne uredniške spremembe pri CBS News, ni pa omenila ameriškega posredovanja v Venezueli. »Ne morem verjeti, koliko zvezdniške moči imamo nocoj v tej sobi. To je noro. Toliko je prvokategornikov, in s prvokategorniki mislim na seznam, ki je bil močno revidran. Zlati globus za najboljšo montažo gre ministrstvu za pravosodje,« je med drugim dejala Glaserjeva, ki se je sicer držala preverjenih šal o starosti spremljevalk igralca Leonarda DiCapria.
Če potegnemo črto pod nedeljskim večerom, lahko ugotovimo le, da bo dogajanje na oskarjih letos izjemno napeto, favoritov pa bistveno več, kot je najbolj zaželenih zlatih kipcev.
Najboljši film - drama
Hamnet
Najboljši film - komedija ali muzikal
Ena bitka za drugo (One Battle After Another)
Najboljša igralka v glavni vlogi - drama
Jessie Buckley, Hamnet
Najboljši igralec v glavni vlogi – drama
Wagner Moura, Tajni agent
Najboljša igralka v glavni vlogi – muzikal ali komedija
Rose Byrne, If I Had Legs I’d Kick You
Najboljši igralec v glavni vlogi – muzikal ali komedija
Timothée Chalamet, Veličastni Marty
Najboljši animirani film
KPop Demon Hunters
Nagrada Cecila B DeMilla
Helen Mirren
Najboljša serija – drama
Pittsburška bolnišnica (The Pitt)
Najboljša serija – muzikal ali komedija
The Studio
Najboljša miniserija, antologijska serija ali TV-film
Adolescence
Najboljša igralka v glavni vlogi serije – drama
Rhea Seehorn, Pluribus
Najboljši igralec v glavni vlogi serije – drama
Noah Wyle, The Pitt
Najboljša igralka v glavni vlogi serije – muzikal ali komedija
Jean Smart, Hacks
Najboljši igralec v glavni vlogi serije – muzikal ali komedija
Seth Rogen, The Studio
Najboljša igralka v miniseriji, antologijski seriji ali TV-filmu
Michelle Williams, Dying for Sex
Najboljši igralec v miniseriji, antologijski seriji ali TV-filmu
Stephen Graham, Adolescence
Najboljša igralka v stranski vlogi
Erin Doherty, Adolescence
Najboljši igralec v stranski vlogi
Owen Cooper, Adolescence
Nagrada Carol Burnett
Sarah Jessica Parker
Ena bitka za drugo je osvojila tudi nagrade za najboljšo igralko v stranski vlogi (Teyana Taylor) ter za režijo in scenarij, Paul Thomas Anderson pa je po Oliverju Stonu (Rojen 4. julija) šele drugi režiser v zgodovini, ki je pobral vse tri glavne zlate globuse. Ena bitka za drugo, zgodba o Bobu, nekdanjem članu revolucionarne skupine, ki je pred šestnajstimi leti pretrgal stike s svetom, se doma zapija, kadi travo in gleda revolucionarne filme, ko njegova hči izgine, pa se mora ponovno aktivirati, je tako obveljala za zmagovalca večera, čeprav je bilo precejšnje presenečenje, da se je zlati globus za najboljšega igralca v muzikalu oziroma komediji izmuznil Leonardu DiCapriu (51), ki je upodobil Boba. Zlati globus v tej kategoriji je za vlogo v športni komediji Veličastni Marty osvojil francosko-ameriški zvezdnik Timothée Chalamet (30).
S stoječimi ovacijami je občinstvo v hotelu Beverly Hilton nagradilo 74-letnega Stellana Skarsgårda, ki je domov odnesel nagrado za najboljšo stransko vlogo v Sentimentalni vrednosti režiserja Joachima Trierja, v zahvalnem govoru pa je priznal, da kipca ni pričakoval, ker je mislil, da je zanj prestar.
Film Hamnet je slavil tudi v kategoriji za najboljšo igralko v drami. Zlatega globusa se je za vlogo žalujoče Agnes Shakespeare, soproge Williama Shakespeara, ki je izgubila sina, veselila Jessie Buckley, nagrada za najboljšega igralca v drami pa je šla v roke Wagnerja Moure, ki se je izkazal v filmu Tajni agent.
Veliki televizijski zmagovalec večera je bila miniserija Adolescenca, ki je osvojila zlate globuse za najboljšo miniserijo, igralca (Stephen Graham), stranskega igralca (Owen Cooper) in stransko igralko (Erin Doherty).
Letošnja novost je bil zlati globus za podkast, ki je pripadel Amy Poehler za Good Hang With Amy Poehler. Podelili so tudi dva častna zlata globusa za izjemen prispevek k svetu zabave. Nagrado Cecila B DeMilla so izročili igralki Helen Mirren, nagrado Carol Burnett za televizijske dosežke pa zvezdnici serije Seks v mestu Sarah Jessici Parker.
