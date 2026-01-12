Napoved napete bitke za oskarje

Komičarka Nikki Glaser je večer povezovala brez hujših provokacij. Omenila je sicer, da Trumpova administracija revidira Epsteinove dosjeje in omenila kontroverzne uredniške spremembe pri CBS News, ni pa omenila ameriškega posredovanja v Venezueli. »Ne morem verjeti, koliko zvezdniške moči imamo nocoj v tej sobi. To je noro. Toliko je prvokategornikov, in s prvokategorniki mislim na seznam, ki je bil močno revidran. Zlati globus za najboljšo montažo gre ministrstvu za pravosodje,« je med drugim dejala Glaserjeva, ki se je sicer držala preverjenih šal o starosti spremljevalk igralca Leonarda DiCapria.

Jessie Buckley je bila kot Agnes Shakespeare odlična v Hamnetu in ob prestižni nagradi se je zasluženo prešerno smejala. FOTO: Mario Anzuoni/Reuters

Če potegnemo črto pod nedeljskim večerom, lahko ugotovimo le, da bo dogajanje na oskarjih letos izjemno napeto, favoritov pa bistveno več, kot je najbolj zaželenih zlatih kipcev.

Letošnji veliki zmagovalci Najboljši film - drama

Hamnet



Najboljši film - komedija ali muzikal

Ena bitka za drugo (One Battle After Another)



Najboljša igralka v glavni vlogi - drama

Jessie Buckley, Hamnet



Najboljši igralec v glavni vlogi – drama

Wagner Moura, Tajni agent



Najboljša igralka v glavni vlogi – muzikal ali komedija

Rose Byrne, If I Had Legs I’d Kick You



Najboljši igralec v glavni vlogi – muzikal ali komedija

Timothée Chalamet, Veličastni Marty



Najboljši animirani film

KPop Demon Hunters Nagrada Cecila B DeMilla

Helen Mirren Najboljša serija – drama

Pittsburška bolnišnica (The Pitt)



Najboljša serija – muzikal ali komedija

The Studio



Najboljša miniserija, antologijska serija ali TV-film

Adolescence



Najboljša igralka v glavni vlogi serije – drama

Rhea Seehorn, Pluribus



Najboljši igralec v glavni vlogi serije – drama

Noah Wyle, The Pitt



Najboljša igralka v glavni vlogi serije – muzikal ali komedija

Jean Smart, Hacks



Najboljši igralec v glavni vlogi serije – muzikal ali komedija

Seth Rogen, The Studio



Najboljša igralka v miniseriji, antologijski seriji ali TV-filmu

Michelle Williams, Dying for Sex



Najboljši igralec v miniseriji, antologijski seriji ali TV-filmu

Stephen Graham, Adolescence



Najboljša igralka v stranski vlogi

Erin Doherty, Adolescence



Najboljši igralec v stranski vlogi

Owen Cooper, Adolescence Nagrada Carol Burnett

Sarah Jessica Parker

Mladost je premagala izkušnje

Na zlatih globusih namreč podelijo dve veliki filmski nagradi, za najboljšo dramo in za najboljšo komedijo oziroma muzikal, medtem ko sta na oskarjih ti dve kategoriji združeni. Dva letošnja favorita, Hamnet režiserkein Ena bitka za drugo režiserja, sta tako domov odnesla vsak po eno prestižno nagrado.

Ena bitka za drugo je osvojila tudi nagrade za najboljšo igralko v stranski vlogi (Teyana Taylor) ter za režijo in scenarij, Paul Thomas Anderson pa je po Oliverju Stonu (Rojen 4. julija) šele drugi režiser v zgodovini, ki je pobral vse tri glavne zlate globuse. Ena bitka za drugo, zgodba o Bobu, nekdanjem članu revolucionarne skupine, ki je pred šestnajstimi leti pretrgal stike s svetom, se doma zapija, kadi travo in gleda revolucionarne filme, ko njegova hči izgine, pa se mora ponovno aktivirati, je tako obveljala za zmagovalca večera, čeprav je bilo precejšnje presenečenje, da se je zlati globus za najboljšega igralca v muzikalu oziroma komediji izmuznil Leonardu DiCapriu (51), ki je upodobil Boba. Zlati globus v tej kategoriji je za vlogo v športni komediji Veličastni Marty osvojil francosko-ameriški zvezdnik Timothée Chalamet (30).

Timothee Chalamet je po več letih nominacij končno dočakal nagrado za najboljšo vlogo v komediji oziroma muzikalu. FOTO: Mario Anzuoni/Reuters

S stoječimi ovacijami je občinstvo v hotelu Beverly Hilton nagradilo 74-letnega Stellana Skarsgårda, ki je domov odnesel nagrado za najboljšo stransko vlogo v Sentimentalni vrednosti režiserja Joachima Trierja, v zahvalnem govoru pa je priznal, da kipca ni pričakoval, ker je mislil, da je zanj prestar.

Adolescenca je pometla s konkurenco

Film Hamnet je slavil tudi v kategoriji za najboljšo igralko v drami. Zlatega globusa se je za vlogo žalujoče Agnes Shakespeare, soproge Williama Shakespeara, ki je izgubila sina, veselila Jessie Buckley, nagrada za najboljšega igralca v drami pa je šla v roke Wagnerja Moure, ki se je izkazal v filmu Tajni agent.

Nagrado Carol Burnett za televizijske dosežke so letos izročili zvezdnici serije Seks v mestu Sarah Jessici Parker. FOTO: Mario Anzuoni/Reuters

Veliki televizijski zmagovalec večera je bila miniserija Adolescenca, ki je osvojila zlate globuse za najboljšo miniserijo, igralca (Stephen Graham), stranskega igralca (Owen Cooper) in stransko igralko (Erin Doherty).

Častno nagrado Cecil B. DeMille je prejela igralka Helen Mirren, ki jo je šestega januarja na prireditev Golden Eve pospremil mož Taylor Hackford. FOTO: Mario Anzuoni/Reuters

Letošnja novost je bil zlati globus za podkast, ki je pripadel Amy Poehler za Good Hang With Amy Poehler. Podelili so tudi dva častna zlata globusa za izjemen prispevek k svetu zabave. Nagrado Cecila B DeMilla so izročili igralki Helen Mirren, nagrado Carol Burnett za televizijske dosežke pa zvezdnici serije Seks v mestu Sarah Jessici Parker.

