    Svet so ljudje

    Napoved napete bitke za oskarje

    V Los Angelesu so v nedeljo zvečer podelili zlate globuse, ki veljajo za precej zanesljive napovedovalce najprestižnejših filmskih nagrad, oskarjev.
    Sara Murphy, Teyana Taylor, Paul Thomas Anderson in Chase Infiniti z zlatim globusom za najboljši film med komedijami in muzikali FOTO: Mario Anzuoni/Reuters
    Galerija
    Sara Murphy, Teyana Taylor, Paul Thomas Anderson in Chase Infiniti z zlatim globusom za najboljši film med komedijami in muzikali FOTO: Mario Anzuoni/Reuters
    Agata Rakovec Kurent
    12. 1. 2026 | 10:40
    6:11
    A+A-

    Komičarka Nikki Glaser je večer povezovala brez hujših provokacij. Omenila je sicer, da Trumpova administracija revidira Epsteinove dosjeje in omenila kontroverzne uredniške spremembe pri CBS News, ni pa omenila ameriškega posredovanja v Venezueli. »Ne morem verjeti, koliko zvezdniške moči imamo nocoj v tej sobi. To je noro. Toliko je prvokategornikov, in s prvokategorniki mislim na seznam, ki je bil močno revidran. Zlati globus za najboljšo montažo gre ministrstvu za pravosodje,« je med drugim dejala Glaserjeva, ki se je sicer držala preverjenih šal o starosti spremljevalk igralca Leonarda DiCapria.

    Jessie Buckley je bila kot Agnes Shakespeare odlična v Hamnetu in ob prestižni nagradi se je zasluženo prešerno smejala. FOTO: Mario Anzuoni/Reuters
    Jessie Buckley je bila kot Agnes Shakespeare odlična v Hamnetu in ob prestižni nagradi se je zasluženo prešerno smejala. FOTO: Mario Anzuoni/Reuters

    Če potegnemo črto pod nedeljskim večerom, lahko ugotovimo le, da bo dogajanje na oskarjih letos izjemno napeto, favoritov pa  bistveno več, kot je najbolj zaželenih zlatih kipcev.

    Letošnji veliki zmagovalci

    Najboljši film - drama
    Hamnet

    Najboljši film - komedija ali muzikal
    Ena bitka za drugo (One Battle After Another)

    Najboljša igralka v glavni vlogi - drama
    Jessie Buckley, Hamnet

    Najboljši igralec v glavni vlogi – drama
    Wagner Moura, Tajni agent

    Najboljša igralka v glavni vlogi – muzikal ali komedija
    Rose Byrne, If I Had Legs I’d Kick You

    Najboljši igralec v glavni vlogi – muzikal ali komedija
    Timothée Chalamet, Veličastni Marty

    Najboljši animirani film
    KPop Demon Hunters

    Nagrada Cecila B DeMilla
    Helen Mirren

    Najboljša serija – drama
    Pittsburška bolnišnica (The Pitt)

    Najboljša serija – muzikal ali komedija
    The Studio

    Najboljša miniserija, antologijska serija ali TV-film
    Adolescence

    Najboljša igralka v glavni vlogi serije – drama
    Rhea Seehorn, Pluribus

    Najboljši igralec v glavni vlogi serije – drama
    Noah Wyle, The Pitt

    Najboljša igralka v glavni vlogi serije – muzikal ali komedija
    Jean Smart, Hacks

    Najboljši igralec v glavni vlogi serije – muzikal ali komedija
    Seth Rogen, The Studio

    Najboljša igralka v miniseriji, antologijski seriji ali TV-filmu
    Michelle Williams, Dying for Sex

    Najboljši igralec v miniseriji, antologijski seriji ali TV-filmu
    Stephen Graham, Adolescence

    Najboljša igralka v stranski vlogi
    Erin Doherty, Adolescence

    Najboljši igralec v stranski vlogi
    Owen Cooper, Adolescence

    Nagrada Carol Burnett
    Sarah Jessica Parker

    Na zlatih globusih namreč podelijo dve veliki filmski nagradi, za najboljšo dramo in za najboljšo komedijo oziroma muzikal, medtem ko sta na oskarjih ti dve kategoriji združeni. Dva letošnja favorita, Hamnet režiserke Chloé Zhao in Ena bitka za drugo režiserja Paula Thomasa Andersona, sta tako domov odnesla vsak po eno prestižno nagrado.

    Mladost je premagala izkušnje

    Ena bitka za drugo je osvojila tudi nagrade za najboljšo igralko v stranski vlogi (Teyana Taylor) ter za režijo in scenarij, Paul Thomas Anderson pa je po Oliverju Stonu (Rojen 4. julija) šele drugi režiser v zgodovini, ki je pobral vse tri glavne zlate globuse. Ena bitka za drugo, zgodba o Bobu, nekdanjem članu revolucionarne skupine, ki je pred šestnajstimi leti pretrgal stike s svetom, se doma zapija, kadi travo in gleda revolucionarne filme, ko njegova hči izgine, pa se mora ponovno aktivirati, je tako obveljala za zmagovalca večera, čeprav je bilo precejšnje presenečenje, da se je zlati globus za najboljšega igralca v muzikalu oziroma komediji izmuznil Leonardu DiCapriu (51), ki je upodobil Boba. Zlati globus v tej kategoriji je za vlogo v športni komediji Veličastni Marty osvojil francosko-ameriški zvezdnik Timothée Chalamet (30).

    Timothee Chalamet je po več letih nominacij končno dočakal nagrado za najboljšo vlogo v komediji oziroma muzikalu. FOTO: Mario Anzuoni/Reuters
    Timothee Chalamet je po več letih nominacij končno dočakal nagrado za najboljšo vlogo v komediji oziroma muzikalu. FOTO: Mario Anzuoni/Reuters

    S stoječimi ovacijami je občinstvo v hotelu Beverly Hilton nagradilo 74-letnega Stellana Skarsgårda, ki je domov odnesel nagrado za najboljšo stransko vlogo v Sentimentalni vrednosti režiserja Joachima Trierja, v zahvalnem govoru pa je priznal, da kipca ni pričakoval, ker je mislil, da je zanj prestar.

    Adolescenca je pometla s konkurenco

    Film Hamnet je slavil tudi v kategoriji za najboljšo igralko v drami. Zlatega globusa se je za vlogo žalujoče Agnes Shakespeare, soproge Williama Shakespeara, ki je izgubila sina, veselila Jessie Buckley, nagrada za najboljšega igralca v drami pa je šla v roke Wagnerja Moure, ki se je izkazal v filmu Tajni agent.

    Nagrado Carol Burnett za televizijske dosežke so letos izročili zvezdnici serije Seks v mestu Sarah Jessici Parker. FOTO: Mario Anzuoni/Reuters
    Nagrado Carol Burnett za televizijske dosežke so letos izročili zvezdnici serije Seks v mestu Sarah Jessici Parker. FOTO: Mario Anzuoni/Reuters

    Veliki televizijski zmagovalec večera je bila miniserija Adolescenca, ki je osvojila zlate globuse za najboljšo miniserijo, igralca (Stephen Graham), stranskega igralca (Owen Cooper) in stransko igralko (Erin Doherty).

    Častno nagrado Cecil B. DeMille je prejela igralka Helen Mirren, ki jo je šestega januarja na prireditev Golden Eve pospremil mož Taylor Hackford. FOTO: Mario Anzuoni/Reuters
    Častno nagrado Cecil B. DeMille je prejela igralka Helen Mirren, ki jo je šestega januarja na prireditev Golden Eve pospremil mož Taylor Hackford. FOTO: Mario Anzuoni/Reuters

    Letošnja novost je bil zlati globus za podkast, ki je pripadel Amy Poehler za Good Hang With Amy Poehler. Podelili so tudi dva častna zlata globusa za izjemen prispevek k svetu zabave. Nagrado Cecila B DeMilla so izročili igralki Helen Mirren, nagrado Carol Burnett za televizijske dosežke pa zvezdnici serije Seks v mestu Sarah Jessici Parker.
     

    Več iz teme

    oskarjizlati globusiTimothée ChalametJessie BuckleyPaul Thomas AndersonEna bitka za drugoadolescencaHamnet

