    Svet so ljudje

    Napoved nominacij za oskarje 2026: kdo so favoriti in kdo bo letos razočaran

    Akademija bo razglasitev nominacij prenašala na svoji uradni spletni strani, pa tudi na svojih kanalih youtube, instagram, tiktok in facebook.
    Podelitev bo potekla 15. marca v Los Angelesu. FOTO: Reuters
    Galerija
    Podelitev bo potekla 15. marca v Los Angelesu. FOTO: Reuters
    R. I.
    22. 1. 2026 | 10:32
    22. 1. 2026 | 11:30
    A+A-

    Nominacije za oskarje 2026 bodo letos objavljene pozneje, pri čemer se pričakuje, da bo vodilni v kategoriji politično nabit triler Leonarda DiCapria Ena bitka za drugo. Tudi Marty Supreme, Grešniki, Frankenstein, Sentimentalna vrednost in Tajni agent naj bi se dobro odrezali, ko bodo nominiranci razglašeni po 14.30, navaja BBC.

    Letos bo podelitev znova vodil ameriški komik Conan O'Brien, in sicer 15. marca.

    Mehkejše leto za uspešnice

    Nadaljevanji dveh filmov, ki sta lani dosegla največ na kino blagajnah, Žlehtnoba: Za vedno in Avatar: Ogenj in pepel, sta bila veliko slabše sprejeti, zato se pričakuje, da bosta na letošnjih oskarjih prejela veliko manj pozornosti.

    Režiser James Cameron in njegova žena Suzy Amis Cameron na premieri filma Avatar: Ogenj in pepel. FOTO: Mario Anzuoni/ Reuters
    Režiser James Cameron in njegova žena Suzy Amis Cameron na premieri filma Avatar: Ogenj in pepel. FOTO: Mario Anzuoni/ Reuters

    Najslabše leto za Britance?

    Za britanske talente je to odločilno šibkejše leto. Le dva od 36 igralcev, nominiranih v filmskih kategorijah na podelitvi zlatih globusov, sta bila iz Velike Britanije.

    To sta Cynthia Erivo (Žlehtnoba: Za vedno) in Emily Blunt (Smashing Machine). Vendar se za nobeno od njiju ne pričakuje, da bo nagrajena na podelitvi oskarjev.

    Namesto tega je največje upanje Britanije morda Wunmi Mosaku (Grešniki), ki je bila nominirana za stransko igralko na podelitvi nagrad za igralce (prej SAG) in se je uvrstila tudi na dolgi seznam nagrad bafta.

    image_alt
    Napoved napete bitke za oskarje

    Če pa bodo izpustili vse britanske zvezde, bo to prvo leto po letu 1986 brez nominacij Britancev v igralskih kategorijah, poroča BBC.

    Anderson pred prelomnim letom

    Režiser Paul Thomas Anderson še nikoli ni osvojil oskarja, čeprav ima 11 nominacij. Letos pa se mu bo morda nasmehnila sreča, saj se njegov najnovejši film Ena bitka za drugo prebija skozi sezono nagrad.

    Paul Thomas Anderson pozira z nagrado za najboljšega režiserja za film Ena bitka za drugo na 83. letni podelitvi zlatih globusov. FOTO: Mario Anzuoni/Reuters
    Paul Thomas Anderson pozira z nagrado za najboljšega režiserja za film Ena bitka za drugo na 83. letni podelitvi zlatih globusov. FOTO: Mario Anzuoni/Reuters

    Verjetno bo vodilni tudi na področju nominacij zaradi velikega števila igralcev iz filma, ki se potegujejo za nominacijo. Po navedbah BBC kar 25 odstotkov razpoložljivih mest za igralske nominacije bi lahko pripadlo Leonardu DiCapriu, Teyani Taylor, Chaseu Infinitiju, Seanu Pennu in Beniciu Del Toru.

    Napeta tekma

    Letošnja tekma za najboljšega igralca je še posebej težka med velikimi imeni – DiCaprio se sooča s konkurenco vodilnega kandidata Timothéeja Chalameta (Marty Supreme), Michaela B. Jordana (Grešniki), Ethana Hawka (Blue Moon) in Jesseja Plemonsa (Bugonija).

    image_alt
    Zmagoslavje Ene bitke za drugo, toda Chalamet je premagal DiCapria

    Vendar pa bo v letu, polnem filmov z zvezdniki Hollywooda v glavnih vlogah, kar nekaj njih verjetno zgrešilo nominacije za oskarja.

    Julia Roberts (Po lovu), George Clooney (Jay Kelly), Dwayne Johnson (Smashing Machine), Jennifer Lawrence (Umri, ljubezen moja) in Sydney Sweeney (Christy) so imeli letos nominacije v tekmi, a so v zadnjih tednih izgubili zagon.

    Prvič nominirani

    Številni igralci, ki bi lahko v četrtek prejeli svoje prve nominacije za oskarja, so še vedno v relativno zgodnji fazi svoje kariere – na primer Chase Infiniti (25), Elle Fanning (27) in Jacob Elordi (28).

    Jacob Elordi bo letos morda prejeli svojo prvo nominacijo za oskarja. FOTO: Mario Anzuoni/Reuters
    Jacob Elordi bo letos morda prejeli svojo prvo nominacijo za oskarja. FOTO: Mario Anzuoni/Reuters

    Vendar je v kadru še veliko drugih, bolj uveljavljenih igralcev, ki presenetljivo še nikoli niso bili nominirani – na primer Rose Byrne (46), Wagner Moura (49), Joel Edgerton (51) in Stellan Skarsgård (74). Morda najbolj opazen je hollywoodski velikan Adam Sandler (59), ki bi ga lahko prepoznali po vlogi v filmu Jay Kelly, čeprav ga Akademija še nikoli ni nominirala.

    Nova kategorija kastingov

    Letos Akademija uvaja novo kategorijo za najboljšo igralsko zasedbo. Pričakovati je, da se bo tukaj pojavilo tudi veliko najboljših kandidatov za najboljše filme.

    image_alt
    Paul Mescal, zvezdnik milenijske generacije

    Od leta 2028 bo na voljo še ena nova kategorija, ko bodo oskarji sledili nagradam za igralce (prej SAG) pri podeljevanju priznanj za najboljšo kaskadersko scenografijo.

    Lovci na demone gredo po zlato

    Ena največjih uspešnic lanskega leta je bil Netflixov KPop Demon Hunters, animirani film o dekliški skupini, ki se v prostem času bori proti demonom.

    Rei Ami, EJAE in Audrey Nuna so posodile glasove članov skupine HUNTR/X v animiranem filmu KPop Demon Hunters. FOTO: Kylie Cooper/Reuters
    Rei Ami, EJAE in Audrey Nuna so posodile glasove članov skupine HUNTR/X v animiranem filmu KPop Demon Hunters. FOTO: Kylie Cooper/Reuters

    Je vodilni v kategoriji najboljšega animiranega celovečerca – celo Zootropolis 2, ki je zaslužil milijardo dolarjev, velja za premaganega, poroča BBC

    Novo pravilo

    Tiste, ki vsako leto gledajo vse glavne filme, ki se potegujejo za nagrado, razjezi, da tega ne naredijo vsi, ki glasujejo.

    Akademija letos poskuša to spremeniti – člani si bodo morali filme ogledati na platformi za pretakanje vsebin organizacije ali izpolniti obrazec s podatki o kino projekciji, ki so se je udeležili.

