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    Predstavitvena informacija  |   Svet so ljudje

    Naprava AED že tretjič v vsako slovensko občino

    Neprofitna organizacija Društvo AED je pred kratkim uspešno izvedla že tretji krog svojega osrednjega projekta »AED v vsako občino«.
    FOTO: Društno AED
    Galerija
    FOTO: Društno AED
    Promo Delo
    17. 6. 2026 | 13:40
    17. 6. 2026 | 14:04
    4:15
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    V marcu so znova vsem 212 slovenskim občinam ponudili možnost črpanja nepovratnih sredstev za nakup defibrilatorja (AED) in pripadajoče omarice, s čimer društvo še naprej uresničuje svojo zavezo o dostopnosti te življenjsko pomembne naprave v vsakem kotičku države.

    Projekt, ki je bil prvič zagnan oktobra 2024 in ponovljen leto pozneje, je s svojo tretjo izvedbo v začetku leta 2026 potrdil, da je potreba po opremljanju lokalnih skupnosti še vedno velika. Odziv občin skozi vsa tri obdobja kaže na visoko zavedanje o pomenu hitrega ukrepanja ob srčnem zastoju, ki v Sloveniji letno prizadene okoli 1700 ljudi.

    Izjemen mejnik: 25-odstotna rast mreže

    Prav zaradi sistematičnega delovanja Društva AED in njihovih podpornikov se je mreža naprav AED v Sloveniji v zadnjih letih povečala za približno 25 %. To je dosežek brez primere, ki pomembno prispeva k večji dostopnosti naprav AED, s tem pa posredno povečuje možnosti preživetja ob zastoju srca. Pravočasna uporaba defibrilatorja namreč možnost preživetja poveča za kar 2- do 3-krat.

    FOTO: Društno AED
    FOTO: Društno AED

    Skrbijo tudi za vzdrževanje naprav in izvajajo brezplačne delavnice

    Poleg širjenja mreže naprav AED Društvo AED velik poudarek namenja tudi ozaveščanju in z zagotavljanjem sredstev za servisiranje naprav skrbi za njihovo brezhibno delovanje. Do danes so financirali izvedbo že več kot 4900 ur delavnic temeljnih postopkov oživljanja (TPO), s katerimi laično javnost opolnomočijo za pravilno in hitro ukrepanje v kritičnih trenutkih. Te delavnice so za udeležence vedno brezplačne, saj društvo želi znanje o reševanju življenj približati čim širšemu krogu ljudi.

    Delavnice potekajo na številnih lokacijah po celotni Sloveniji in so prilagojene različnim ciljnim skupinam – od zaposlenih v podjetjih in ustanovah do najmlajših v šolah ter starejših v dnevnih centrih aktivnosti. Društvo s tem aktivno razbija mite o zahtevnosti uporabe defibrilatorjev in spodbuja ljudi vseh generacij k aktivni pomoči.

    Hkrati so v društvu doslej financirali že več kot 150 servisov naprav. S tem aktivno skrbijo, da se na nameščene defibrilatorje ne bi pozabilo, temveč ostanejo tehnično brezhibni in pripravljeni na takojšnjo uporabo, ko je to najbolj potrebno.

    Podpora, ki nič ne stane

    Društvo AED, ki na področju ozaveščanja deluje že od leta 2019, se financira skoraj izključno iz namenitve dela dohodnine. V letu 2024 je organizacijo z donacijo svoje dohodnine podprlo že več kot 110.000 posameznikov, kar dokazuje, da se prebivalci Slovenije zavedajo pomena njihovega poslanstva. Ker je takšna donacija za namenitelja popolnoma brezplačna, saj gre za preusmeritev sredstev iz državne blagajne k nevladni organizaciji, je to eden najpreprostejših načinov za podporo organizacije, katere učinki so vidni na lokalni ravni v vseh delih Slovenije.

    FOTO: Društno AED
    FOTO: Društno AED

    Vsem podpornikom se v društvu za izkazano zaupanje iskreno zahvaljujejo, ob tem pa ponovno pozivajo tiste občine, ki se na marčevski poziv za pridobitev sredstev v okviru projekta »AED v vsako občino« še niso odzvale, da izkoristijo to priložnost in poskrbijo za boljšo dostopnost naprav AED v njihovi skupnosti.

    V društvu za oktober 2026 že napovedujejo ponovitev projekta »AED v vsako občino«, ki bo tako potekal že četrtič. V teku so tudi priprave na nove aktivnosti za širitev mreže naprav AED in opolnomočenje javnosti z znanjem, ki rešuje življenja.

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