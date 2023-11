Narges Mohamadi nehala gladovno stavkati

Nobelova nagrajenka za mir, zaprta iranska aktivistka Narges Mohamadi, je prekinila gladovno stavko. Hrano je začela odklanjati na začetku tedna, ker so ji v zaporu Evin onemogočali ustrezno zdravniško oskrbo ter iz protesta proti obveznemu nošenju hidžaba za iranske ženske.

»V sredo so me premestili iz zapora v bolnišnico, ne da bi nosila obvezno ruto,« je zapisala 51-letna iranska borka za pravice žensk na svojem profilu instagrama, ki ga upravlja njena družina. Njen soprog Tagi Rahmani, tudi sam nekdanji politični zapornik, skupaj z njunima otrokoma živi v izgnanstvu v Parizu.

Narges Mohamadi, ki trenutno prestaja desetletno zaporno kazen, ima težave s srcem in je nujno potrebovala bolnišnično zdravljenje, vendar je vodstvo zapora »v skladu z ukazi višjih organov«, ki prepovedujejo prevoz v zdravstvene ustanove brez naglavne rute, njeno prošnjo zavrnilo.

Zaskrbljenost zaradi njenega zdravja in hkrati podporo ji je pred dnevi izrekla tudi predsednica norveškega odbora za Nobelovo nagrado Berit Reiss-Andersen. Zahtevo, da morajo zapornice nositi hidžab, da bi bile hospitalizirane, je označila za nehumano in moralno nesprejemljivo.

Narges Mohamadi, ki je od leta 2021 v zaporu Evin v Teheranu, je oktobra prejela Nobelovo nagrado za mir za boj proti zatiranju žensk v Iranu. Velja za eno osrednjih osebnosti protestnega gibanja v Iranu, ki je potekalo pod geslom Ženska, življenje, svoboda. Skupno je bila aretirana trinajstkrat, petkrat obsojena in skupaj obsojena na 31 let zapora. Zadnje leto je vztrajno poročala o zlorabah, ki jih doživljajo ženske v zaporu Evin. »Vlada morda ne razume, da več ko nas zaprejo, močnejše postanemo,« je izjavila za New York Times.