Narges Mohamadi prepeljali v bolnišnico v Teheranu

Nobelovo nagrajenko za mir in borko za človekove pravice Narges Mohamadi so vendarle premestili v bolnišnico v iranski prestolnici Teheran, je včeraj sporočila njena fundacija. Pred tem je več kot teden dni preživela na intenzivni negi, potem ko se je zgrudila v zaporniški celici, poročajo tuje tiskovne agencije.

Štirinpetdesetletnico so pod stalnim nadzorom deset dni zdravili v bolnišnici v mestu Zanjan na severozahodu Irana, kjer je bila tudi zaprta. Iranske oblasti so jo zaradi zaskrbljenosti glede njenega zdravja zdaj ob plačilu varščine začasno izpustile. V bolnišnici v Teheranu jo zdaj zdravi njena zdravniška ekipa.

Njen mož Tagi Rahmani, ki živi v Parizu z njunima otrokoma, dvajsetletnima dvojčkoma, ki matere nista videla že deset let, je v soboto znova opozoril, da je njeno stanje kritično. V objavi na družbenem omrežju X je zapisal, da ji je močno padel krvni tlak in da težko govori. Že njena odvetnica Chirinne Ardakani je prejšnji teden v Parizu povedala, da je v zaporu izgubila 20 kilogramov, da težko govori in je tako rekoč neprepoznavna glede na stanje pred zadnjo aretacijo.

Njeni podporniki že več mesecev opozarjajo na njeno slabo zdravstveno stanje, menda je utrpela dva srčna napada. Družinski člani so dlje časa pozivali k njeni premestitvi v Teheran, da bi jo lahko zdravili specialisti po njeni izbiri. Tudi ZDA so v petek pozvale Iran k njeni takojšnji izpustitvi.

Mohamadijeva, ki je Nobelovo nagrado za mir prejela leta 2023 za boj proti zatiranju žensk in smrtni kazni v Iranu, so februarja obsodili na šest let zapora zaradi zarote ter leto in pol zaradi propagandnih aktivnosti, dve leti pa ne sme zapustiti države. Večino zadnjega desetletja je že preživela za zapahi, vsega skupaj je dobila kazni že za 44 let zapora. Pred leti so ji prisodili tudi 154 udarcev z bičem.

Veliko časa je preživela v samici in o tej izkušnji in trpljenju sojetnic napisala knjigo White Torture: Interviews with Iranian Women Prisoners (Belo mučenje: intervjuji z iranskimi ujetnicami). Kot je objavil Guardian, so iz zapora pretihotapili tudi njene zapiske, v katerih med drugim opisuje, kako zapor škoduje njenemu zdravju in kako ji sistematično odrekajo zdravniško oskrbo. V zaporu je, navaja Guardian, doživela pljučno embolijo, epileptične napade, več okužb, bolečine v prsih in druge življenjsko ogrožajoče dogodke.

Njene zapiske so iz zapora tihotapili sojetniki in obiskovalci, pri čemer so tvegali lastno varnost. V zadnjem desetletju so jih morali večkrat prepisati, saj so jih varnostniki odkrili in uničili strani ali cele zvezke.

Spomini z naslovom Ženska se nikoli ne neha boriti bodo objavljeni septembra, v njih bodo med drugim opisani življenjska pot Nobelove nagrajenke, način, kako so ji starši pomagali pri oblikovanju političnih prepričanj, njena pot v aktivizem in mnoga leta, ki jih je preživela v zaporih.