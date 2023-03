Naša odgovornost je, da vzgajamo sinove, ki bodo spoštovali ženske

Režiserka in scenaristka trenutno snema celovečerni film, svoj prvenec, še vedno pa odmeva izjemen uspeh njenega kratkega animirano-dokumentarnega filma Babičino seksualno življenje, zadnja v vrsti nagrad, ki jih je dobila zanj, je cezar. Trinajstminutni film priča o zgodbah žensk, naših prednic, in sproža pogovore o bolečih temah, ki so bile dolgo zamolčane in potlačene.

