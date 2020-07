Našli truplo pogrešane zvezdnice

Iskanje pogrešane igralke Naye Rivera je končano. Včeraj so pristojni potrdili, da so našli njeno truplo. Iskalna akcija je potekala pet dni na območju kalifornijskega jezera Piru.



Jezero je igralka obiskala skupaj s štiriletnim sinom. Izposodila sta si čoln in odšla na izlet. Ko čolna nista pravočasno vrnila, je lastnik šel preverit, kaj se dogaja. Na jezeru je v čolnu našel le štiriletnega otroka. Stekla je iskalna akcija, a je kmalu postalo jasno, da igralke najverjetneje ne bodo našli žive. Za zdaj tudi ne kaže, da bi šlo za kaj drugega kot zgolj nesrečo. Nayin sin je namreč povedal, da sta z mamo v jezeru plavala. Nato mu je pomagala, da je spet splezal v čoln, a ko se je obrnil, je videl, kako je izginila pod vodno gladino.



Tragičen dogodek je na obali jezera združil nekatere igralkine kolege iz serije Glee, ki so tja prišli, da bi skupaj molili za Nayo. Pred tem so številni že več dni na družbenih omrežjih objavljali sporočila, da upajo, da bo zgodba vendarle imela srečen konec. Žal se njihove želje niso uresničile.



Igralska zasedba Glee je pred Nayo izgubila že dva člana: najprej je leta 2013 zaradi predoziranja umrl Cory Monteith, pet let kasneje pa je Mark Salling storil samomor (Sallinga so malo pred smrtjo doletele resne obtožbe glede pedofilije). Truplo Naye Rivera so našli na sedmo obletnico smrti Monteitha.