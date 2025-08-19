Sally Rooney odločno podpira boj proti izraelskemu nasilju v Gazi

Irska pisateljica Sally Rooney je sporočila, da bo vse prihodke od prodaje svojih knjig v Veliki Britaniji in avtorske honorarje za televizijske adaptacije svojih del, ki jih je odkupil BBC, namenila za aktivistično organizacijo Palestine Action. Povedala je tudi, da bo podprla vse akcije, ki se borijo proti genocidu v Gazi.

Pred nekaj leti je v podporo Palestini prepovedala tudi prevod svojega romana Kje si, prelepi svet? v hebrejčščino. Palestine Action je britanska propalestinska skupina, ki jo je britanska vlada julija prepovedala kot teroristično organizacijo. Njihove dejavnosti so bile od začetka vojne v Gazi pretežno usmerjene proti orožarski industriji.

V časopisu Irish Times je Sally Rooney zapisala: »Če me boj proti genocidu po britanski zakonodaji naredi za podpornico terorja, naj bo tako«.

Ta milenijska pisateljica, ki je že pri 26 letih s prvencem Pogovori s prijatelji navdušila bralce in doživela svetovno slavo, je znana aktivistka, ki se glasno bori proti vojni in krivicam kapitalizma. O sebi pravi, da je marksistka, ki verjame v dobre stvari socializma in je prepričana, da je treba svet spremeniti.

V njenih knjigah je veliko nekakšne milenijske ironije, o vlogah, ki jih morajo igrati mladi, o tem, kaj se v njih dogaja pod površjem. »Zanima me ljubezen,« priznava. »Vprašanja o tem, kaj se zgodi med dvema človekoma, ki se usodno srečata, sta si všeč in se imata rada.« Pisateljica pravi, da si želi, da bi njene knjige, ki govorijo predvsem o odnosih, pa tudi o tem, kako je biti mlad v tem svetu, ljudem prinesla nekaj tolažbe v teh mračnih časih, saj na skromen način zagovarja možnost ljubezni.

Zdi se ji, da je intima nekaj, kar predpostavlja drugo osebo. »Sam si lahko žalosten, srečen, jezen, a za intimen odnos potrebuješ nekoga drugega, moraš hrepeneti po nekom, si ga želeti.« Njene knjige Normalni ljudje, Pogovori s prijatelj, Kje si, prelepi svet? in Intermezzo so prevedene v slovenščino.

Pisateljica se s slavo ne ukvarja, za revijo Vanity Fair je povedala, da ji omenjanje njenega imena vzbuja nelagodje: »To je pač nekaj, česar nočem gledati. Ko kje vidim svoje ime ali fotografijo, me prevzame strašen občutek. Kar zadeva medijsko spremljanje knjige, sem imela res srečo, silno pa me moti, da sem v medijih in pogovorih postala javna osebnost.«