Navdušen nad pogumom mladih protestnikov

Čeprav so na Tajskem lani izvedli volitve, je premier še vedno poveljnik vojske iz časa vojaškega udara leta 2014 general Prajut Čanoča. Hunta svojo diktaturo predstavlja kot zaščito monarhije in striktno izvaja izjemno strog zakon o prepovedi žaljenja kraljeve družine. Ta za vsako žalitev predvideva do 15 let zapora, čeprav je kralj Rama X. večinoma v Nemčiji in ga vodenje domovine ne zanima kaj dosti.



Na Tajskem pa že dva meseca potekajo demonstracije predvsem študentov in drugih mladih. Na njih zahtevajo preklic zakona o žaljenju, odstop premiera in novo ustavo, saj si je sedanjo spisala kar sama hunta. Nad pogumom mladine je navdušen veteran aktivizma za svobodo govora in demokracijo, 58-letni Somjot Pruksakasemsuk. Kako resen zločin je na Tajskem žaljenje kralja, čeprav ga morda obsojeni niti ne zagreši, je namreč izkusil na lastni koži, saj je sedem let preživel za rešetkami.



Leta 2010, torej še pred zadnjim vojaškim pučem, je kot urednik satirične revije Voice of Thaksin Pruksakasemsuk objavil dva članka, v katerih je budno oko nadzora nad tiskom prepoznalo, da je izmišljeni lik, ki ga članka kritizirata, v resnici takratni kralj Rama IX. Zato so urednika leta 2011 zaprli, ga imeli dve leti v priporu in leta 2013 obsodili na 11 let zapora. Ko so ga leta 2018 končno izpustili, je povedal, da je zaradi vsega, kar se mu je zgodilo, ostal brez družine, službe in da je v zaporu zaradi obupa poskušal narediti samomor. Po koncu zaporne kazni pa se je vrnil v družbo, ki enako zatira svobodo govora, povrhu pa še v vojaško diktaturo.



Tajska hunta je v letih od 2014 zaradi žalitve kraljeve družine obsodila že 169 ljudi. V aktualnih protestih pa raje kot z uporabo tega zakona aretacije vodij izvaja zaradi hujskanja proti oblasti in kršenja pravil za omejevanje širjenja koronavirusa.