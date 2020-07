Nayina smrt je bila nesreča

Igralka Naya Rivera je umrla zaradi utopitve, je pokazala obdukcija. Šlo je za nesrečo. Prek twitterja so pristojni sporočili, da kaže, da igralka v telesu ni imela drog ali alkohola, bodo pa na vzorcih opravili še dodatne teste.



Kot je znano, je bila igralka pred dnevi s sinom na izletu s čolnom na kalifornijskem jezeru Piru. Ko so njenega štiriletnega sina na čolnu našli samega, je stekla iskalna akcije. Igralkino truplo so našli včeraj.



Naya Rivera je bila najbolj znana po svoji vlogi v seriji Glee. Igrala je sicer že od malih nog, saj je nastopala v televizijskih oglasih, pri štirih letih pa je začela igrati tudi v televizijskih serijah (prva je bila Royal Family). A med zvezde jo je izstrelila vloga Santane Lopez v seriji Glee.