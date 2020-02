Ne bo vrgel puške v koruzo

Zadovoljni Lazarus Chakwera in privrženci po razglasitvi odločitve ustavnega sodišča. FOTO: Reuters

Maja lansko leto so v državi Malavi v južnem delu Afrike izvedli predsedniške in parlamentarne volitve. Na prvih je zmagal dotedanji predsednik, na drugih njegova sredinska Demokratična napredna stranka (DPP). Vendar so volitve zaznamovale tako velike nepravilnosti, da je ustavno sodišče v ponedeljek volitve razveljavilo. Iz Mutharikovega predsedniškega urada pa so v sredo sporočili, da se bodo na odločitev pritožili.Malavi se po osvoboditvi izpod kolonialnega gospostva leta 1964 ni demokratiziral. Oblast je čez dve leti prevzel na Zahodu izšolani goreči protikomunist Hastings Banda in se kmalu razglasil za dosmrtnega predsednika. Vladati mu sicer ni uspelo tako dolgo, saj je moral zaradi notranjih in zunanjih pritiskov leta 1994, star 96 let, dovoliti predsedniške volitve, na katerih je izgubil. Leta 2004 je kot tretji predsednik države na oblast prišel starejši brat Petra Mutharike Bingu wa Mutharika.Zdaj 79-letni Peter Mutharika je bil leta 2012, ko je brat sredi drugega mandata umrl, poslanec v parlamentu, zunanji minister in neuradni predsednikov svetovalec za notranjo in zunanjo politiko. Po dveletnem obdobju, ko je državo vodila podpredsednica Joyce Banda, je mlajši Mutharika zmagal na volitvah 2014 in potem spet na lanskih majskih. Zaradi enokrožnega večinskega sistema je zadostovalo, da je dobil dobrih 38,5 odstotka glasov, tri odstotke več od Lazarusa Chakwera.Vendar se opozicija ni vdala in se je pritožila na ustavno sodišče. To je po več mesecih odločanja v ponedeljek obelodanilo, da so zaradi nepravilnosti – med njimi je bilo veliko glasovnic, popravljenih s sredstvom za popravljanje besedil, po domače edigsom – razveljavili tako predsedniške kot parlamentarne volitve. Malavijci bodo morali v najpozneje 150 dneh spet na volišča, če seveda s pritožbo na odločitev ne bo uspel tudi Peter Mutharika.Malijski politik se je rodil leta 1940 na jugu države. Iz prava je diplomiral v Veliki Britaniji, magistriral in doktoriral pa na prestižni ameriški univerzi Yale. Kot profesor prava je poučeval v tujini, kar 37 let je bil predavatelj na ugledni ameriški Washington University v St. Louisu.Ko se je Peter Mutharika vključil v domačo politiko, so nekateri trdili, da ima tudi ameriško državljanstvo in da torej ne more prevzeti javnih funkcij, saj malavijska zakonodaje ne dovoljuje dvojnega državljanstva. Vendar so iz Amerike sporočili, da ni imel nikoli njihovega državljanstva, ampak zeleno karto, se pravi dovoljenje za delo in stalno bivanje.Na volitvah leta 2009 so Petra Muthariko izvolili v parlament. Brat, predsednik Bingu wa Mutharika ga je, ker je predsednik Malija tudi vodja vlade, najprej imenoval za pravosodnega ministra in potem za šolskega ministra. Na koncu je bil Peter Mutharika minister za zunanje zadeve, DPP pa ga je že pred bratovo smrtjo imenovala za svojega kandidata na predsedniških volitvah 2014.Za afriške razmere je Malavi sicer majhna država, vendar je dejansko velika za skoraj šest Slovenij. Leži na južnem delu te ogromne celine, ob tretjem največjem afriškem jezeru Malavi. Njegovih 18 milijonov etnično zelo pisanih prebivalcev spada med najrevnejše na planetu. Glavna dejavnost je kmetijstvo, več kot šest desetin izvoza predstavlja tobak. Kljub kratki življenski dobi, visoki umrljivosti dojenčkov in razširjenosti aidsa število ljudi hitro narašča in naj bi do srede stoletja doseglo kar 45 milijonov.