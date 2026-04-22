  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoPoslovne finance

    Delov poslovni center

    NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Svet so ljudje

    Ne spolno nadlegovanje, ampak tožba zaradi obrekovanja

    Rebel Wilson in Charlotte MacInnes sta bili soigralki v avstralskem muzikalu The Deb, ki ga je Wilsonova tudi režirala, potem pa so se stvari zapletle.
    Igralka Charlotte MacInnes terja finančno odškodnino zaradi načetega ugleda. FOTO: Hollie Adams/Reuters
    Galerija
    Agata Rakovec Kurent
    22. 4. 2026 | 11:00
    2:32
    A+A-

    Rebel Wilson je julija 2024 nekatere producente filma The Deb obtožila, da so preprečili premiero filma v Torontu, tri izmed njih, Amando Ghost, Gregorja Camerona in Vincea Holdna, pa tudi slabega vedenja do glavne igralke, zlorabe filmskega proračuna ter »maščevalnega in zlobnega vedenja«. Potem je na družbenem omrežju namignila, da je glavna igralka Charlotte MacInnes, ki naj bi jo producentka Amanda Ghost spolno nadlegovala, umaknila svojo pritožbo v zameno za nove igralske in glasbene priložnosti. MacInnesova zdaj toži Rebel Wilson na avstralskem sodišču, saj naj bi ta škodovala njeni karieri z objavo, ki je bila 11 milijonom njenih sledilcev vidna 24 ur. Konec lanskega leta je MacInnesova sicer podpisala pogodbo za snemanje plošče z založbo Atlantic Record v vrednosti 110.000 dolarjev.

    Namesto da bi bila vzhajajoča zvezda, zdaj velja za žensko, ki je pripravljena za kariero narediti vse, trdijo njeni odvetniki in dodajajo, da se Wilsonovi nikoli ni pritožila glede incidenta z Ghostovo, ki naj bi se zgodil med kopanjem na plaži Bondi Beach septembra 2023. Takrat naj bi si producentka in igralka po kopanju v morju privoščili vročo kopel, po njej pa je igralka režiserki Rebel Wilson priznala, da ji je bilo ob Ghostovi neugodno. Wilsonova naj bi domnevni incident nato uporabila v sporu s producenti glede proračuna in pogodb. 

    Odvetniki Rebel Wilson trdijo, da tožnica ni utrpela nobene škode, nasprotno, njena kariera cveti. FOTO: Hollie Adams/Reuters

    Odvetniki Wilsonove po drugi strani trdijo, da Charlotte MacInnes ni bila storjena nobena škoda, nasprotno, njena kariera cveti. Ta teden bo izšel njen singel, po snemanju filma pa je igrala v newyorških gledališčih. Odvetnik Wilsonove Dauid Sibtain je zatrdil, da je pritožbo proti Ghostovi umaknila, da bi »si z ugoditvijo njenim zahtevam zagotovila karierni napredek kot glasbenica in igralka«.

    Na sodišče so predstavili vrsto zasebnih sporočil med Wilsonovo, producentko Amando Ghost in MacInnesovo ter podrobna elektronska sporočila o kopanju in domnevnem spolnem nadlegovanju.

     

     

    Več iz teme

    Rebel WilsonCharlotte MacInnesThe Debspolno nadlegovanjetožbafilm

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoPoslovne finance

    Delov poslovni center

    NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo