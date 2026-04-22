Ne spolno nadlegovanje, ampak tožba zaradi obrekovanja

Rebel Wilson je julija 2024 nekatere producente filma The Deb obtožila, da so preprečili premiero filma v Torontu, tri izmed njih, Amando Ghost, Gregorja Camerona in Vincea Holdna, pa tudi slabega vedenja do glavne igralke, zlorabe filmskega proračuna ter »maščevalnega in zlobnega vedenja«. Potem je na družbenem omrežju namignila, da je glavna igralka Charlotte MacInnes, ki naj bi jo producentka Amanda Ghost spolno nadlegovala, umaknila svojo pritožbo v zameno za nove igralske in glasbene priložnosti. MacInnesova zdaj toži Rebel Wilson na avstralskem sodišču, saj naj bi ta škodovala njeni karieri z objavo, ki je bila 11 milijonom njenih sledilcev vidna 24 ur. Konec lanskega leta je MacInnesova sicer podpisala pogodbo za snemanje plošče z založbo Atlantic Record v vrednosti 110.000 dolarjev.

Namesto da bi bila vzhajajoča zvezda, zdaj velja za žensko, ki je pripravljena za kariero narediti vse, trdijo njeni odvetniki in dodajajo, da se Wilsonovi nikoli ni pritožila glede incidenta z Ghostovo, ki naj bi se zgodil med kopanjem na plaži Bondi Beach septembra 2023. Takrat naj bi si producentka in igralka po kopanju v morju privoščili vročo kopel, po njej pa je igralka režiserki Rebel Wilson priznala, da ji je bilo ob Ghostovi neugodno. Wilsonova naj bi domnevni incident nato uporabila v sporu s producenti glede proračuna in pogodb.

Odvetniki Rebel Wilson trdijo, da tožnica ni utrpela nobene škode, nasprotno, njena kariera cveti. FOTO: Hollie Adams/Reuters

Odvetniki Wilsonove po drugi strani trdijo, da Charlotte MacInnes ni bila storjena nobena škoda, nasprotno, njena kariera cveti. Ta teden bo izšel njen singel, po snemanju filma pa je igrala v newyorških gledališčih. Odvetnik Wilsonove Dauid Sibtain je zatrdil, da je pritožbo proti Ghostovi umaknila, da bi »si z ugoditvijo njenim zahtevam zagotovila karierni napredek kot glasbenica in igralka«.

Na sodišče so predstavili vrsto zasebnih sporočil med Wilsonovo, producentko Amando Ghost in MacInnesovo ter podrobna elektronska sporočila o kopanju in domnevnem spolnem nadlegovanju.