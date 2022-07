Neca Falk: Človek se stara, če pred sabo nima več nobenih izzivov

Ob omembi imena Neca Falk večina najprej pomisli na album Maček Muri in Muca Maca, zbirko otroških pesmi, ki so nastale pod peresom Kajetana Koviča ter skladatelja in kitarista Jerka Novaka. Neca jih je na številnih koncertih pela otrokom, z veseljem pa so jim prisluhnili tudi odrasli. Album je eden najuspešnejših slovenskih glasbenih projektov vseh časov, ki je med različnimi generacijami priljubljen še dandanes, skoraj 40 let po njegovem izidu.

Neca Falk je sicer legenda slovenske popevke, ki je prepoznavna po svojih bujnih skodranih oranžnih laseh, ki jo krasijo še danes. Je prijazna, hudomušna, nasmejana in srčna oseba, ki ji nikoli ne zmanjka novih idej in ciljev.

