Neisha: To je tisto, kar v svojem življenju obžalujem

Vokalistka, skladateljica in klaviaturistka Neisha, katere pravo ime je Neža Buh, je kot samostojna pevka na slovenski glasbeni sceni prisotna že od leta 2005.

Nasmejana in odprta ženska hitrih misli, polna pozitivne energije in kreativnih idej, je odraščala v veliki družini, kjer je bila bitka za pozornost pogosto na sporedu. Oče, po poklicu znanstvenik in glasbenik, jo je navdušil nad petjem in naravo.

Po bridkih izkušnjah iz preteklosti, ko je v imenu ljubezni veliko pretrpela, je ozavestila pomen ljubezni do sebe. Danes je prepričana, da se prava ljubezen začne pri nas samih; ko smo zmožni dati sebe na prvo mesto in zase ljubeče poskrbeti. Takrat pride pravi čas, da vse to delimo še z nekom. Neisha je že pet let srečna v objemu svojega Jerneja, poklicnega vojaka, ki jo ves čas preseneča s svojimi številnimi talenti.

V intervjuju je opisala svoje sodelovanje s Hamom, podala je svoj pogled na novodobne čase, ki od nas zahtevajo drugačen način delovanja, hkrati pa je zaupala še, kaj je tisto, kar obžaluje v svojem dosedanjem življenju. Nadaljujte z branjem TUKAJ - na OnaPlus.si.