Neizprosni Daniel Craig

Daniel Craig je inteligentni in neizprosni detektiv Benoit Blanc. FOTO: Reuters

3. aprila prihodnje leto v kinematografe prihaja nova bondijada z naslovom Ni časa za smrt, še zadnjič pa se bo v vlogi agenta njenega veličanstva predstavil 51-letni britanski igralec Daniel Craig.Že 5. 12. pa v naša kina prihaja še en film zvezdnika, ki je od leta 2011 poročen z britansko igralko Rachel Weisz (49). Gre za misteriozno kriminalno črno komedijo Nož v hrbet (Knives Out), v kateri Craig igra detektiva Benoita Blanca, ki poskuša razrešiti skrivnostno smrt v patriarhalni, ekscentrični in sprti družini.Film odlikuje zvezdniška zasedba. Poleg prvega svetlolasega Jamesa Bonda v filmu igrajo tudi Chris Evans, Jamie Lee Curtis, Toni Collette in Don Johnson. Film je režiral 45-letni ameriški režiser Rian Johnson, ki se je podpisal pod filme, kot so Vojna zvezd: Epizoda VIII, Časovna zanka in Zodak.Toni Collette je o sodelovanju z režiserjem povedala: »Obožujem dejstvo, da se Ryan v filmu pokloni vsem klasičnim »kdo je morilec« kriminalkam, hkrati pa v to formo vnaša povsem novo energijo. Jamie Lee Curtis pravi, da jo je k sodelovanju pritegnilo dejstvo, da »se mi je film zdel inteligenten in zabaven. Gre za popoln film za vso družino.«V filmu spremljamo družino pisatelja kriminalk in multimilijonarja Harlana Thrombeya (igra ga legendarni Christopher Plummer), ki praznuje 85. rojstni dan, obkrožen s svojo disfunkcionalno družino. Naslednjega dne ga najdejo mrtvega in sprva je videti, da je storil samomor, toda nihče od družinskih članov ne vidi razloga, da bi premožni gospod dvignil roko nadse.Na prizorišču se pojavi kot britev oster in inteligenten zasebni detektiv Benoit Blanc, odločen, da bo stvari prišel do dna. Svoje karte skrbno skriva in pusti, da družinski člani, ki imajo vsak nekaj za bregom, počasi izgubljajo živce in začnejo delati napake.