Nekaj dobrega za deželo Dansko

Mette Frederiksen začenja tretji mandat kot danska premierka. Manjšinska koalicija z njenimi socialnimi demokrati na čelu se zavezuje, da se bo še naprej upirala pritisku ZDA glede Grenlandije in se spopadla s krizo življenjskih stroškov z ukrepi, kot sta polovično znižanje DDV na hrano in ponudba brezplačnega javnega prevoza za mlade. »Predstavljamo vlado, ki bo pomagala izboljšati vsakdanje življenje Dancev,« je v torek izjavila Frederiksenova in nadaljevala: »Želimo zagotoviti ciljno usmerjeno podporo tistim Dancem, ki so jih močno prizadele naraščajoče cene bencina in dizla.« Poudarila je, da bo s konkretnimi ukrepi pokazala, kakšna bo zdajšnja vlada.

Nova vladna koalicija pomeni premik v levo za 48-letno premierko, ki je zadnja štiri leta vodila nenavadno levo-desno zavezništvo. Z le 82 sedeži od 179 v parlamentu se bo za parlamentarno večino zanašala predvsem na podporo leve Rdeče-zelene zveze.

Med takojšnjimi prednostnimi nalogami vlade so tekoči diplomatski pogovori z ZDA in Natom o Grenlandiji, ozemlju, za katero Donald Trump vztraja, da ga mora Washington nadzorovati iz razlogov nacionalne varnosti. Vlada bo trdno zagovarjala suverenost, ozemeljsko celovitost in pravico kraljevine do samoodločbe, je zapisano v vladnem programu. Danska vojska se bo zaradi pomislekov glede zavezanosti ZDA evropski varnosti še dodatno okrepila.

Da bi si zagotovila podporo Rdeče-zelene zveze in drugih levo usmerjenih strank, se je Frederiksenova zavezala tudi, da bo v desetih letih Dancem zagotovila brezplačno zobozdravstveno oskrbo in brezplačen javni prevoz za vse, mlajše od 22 let.

Več za upokojence

DDV na hrano se bo znižal za polovico, na sadje in zelenjavo bo v celoti odpravljen, manj premožni upokojenci pa bodo vsak mesec prejemali (preračunano) približno dodatnih 130 evrov. Program ne vključuje davka na premoženje, ki ga je Frederiksenova predlagala med kampanjo, a so ga ostro kritizirali pomembni direktorji.

Sicer pa napovedovane programske ukrepe mnogi dojemajo kot težnjo k solidarnosti, hkrati pa zagotavljanje trde roke na krmilu v turbulentnih časih, v katerih živi velik del sveta. Mette Frederiksen je dejala, da bo njena prihajajoča administracija trdno vztrajala pri ostri danski imigracijski politiki. »To je ključnega pomena za kohezijo naše družbe, zato želimo deportirati več tujih kriminalcev,« je povedala novinarjem. Dodala je, da bo vlada nadaljevala delo pri vzpostavljanju sprejemnih centrov zunaj EU – te ostro kritizirajo skupine za človekove pravice – v katerih bi bili prosilci za azil nastanjeni, medtem ko bi se njihove prošnje obravnavale.

Na volitvah 24. marca so socialni demokrati, tradicionalno največja stranka v državi, končali na prvem mestu, a so dosegli najnižji rezultat od leta 1903.