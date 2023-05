Nekdanja ameriška prva dama ima demenco

Le tri mesece po tem, ko je 98-letni nekdanji ameriški predsednik Jimmy Carter opustil bolnišnično zdravljenje ter se prepustil domači paliativni oskrbi, so njegovi tri leta mlajši ženi Rosalynn Carter postavili diagnozo demence. »Še vedno srečno živi doma z možem, uživa v pomladi ter ob obiskih ljubljenih,« je za javnost sporočila družina zato, da bi tako nadaljevali njuno skupno dolgoletno misijo – zmanjševanje stigme, ki se pojavi, ko nekdo hudo zboli, posebej kar zadeva duševne motnje.

Carterjeva je znana po izjavi, da so na svetu le štiri vrste ljudi: tisti, ki so bili ali so trenutno negovalci, in tisti, ki bodo negovalci ali pa bodo te potrebovali. Kot moževa glavna svetovalka in aktivistka, ki je opozarjala na moč pogovorov o duševnem zdravju ter nujnost pomoči družinam, je začela delovati že v časih predsedovanja njenega moža med letoma 1977 in 1981. Znana zakonca veljata za najdlje poročeni prvi par v Ameriki, saj sta si večno zvestobo obljubila že julija leta 1946. Čez nekaj tednov bosta tako dopolnila že 77 let zakonskega življenja.

Potem ko so ju ob njuni 75-letnici na televizijski mreži ABC vprašali za recept dolgoletne srečne zveze, sta med drugim dejala, da si zvečer rada privoščita majhno šilce močne pijače ter vsak dan skupaj bereta biblijo in telovadita. Februarja letos se je on odločil, da zaradi usodno razširjenih rakavih metastaz po vsem telesu, tudi v možganih in jetrih, zapusti bolnišnico in svoje zadnje dneve preživi ob ljudeh, ki so mu najbolj pri srcu.