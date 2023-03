Nekdanja hrvaška predsednica se podaja na podjetniško pot

Nekdanje hrvaške predsednice Kolinde Grabar Kitarović očitno ne zanima povratek na politični parket, ampak se bo podala v podjetniške vode. Hrvaški časnik Jutranji list je v teh dneh poročal, da je nekdanja političarka, ki je bila članica konservativne stranke Hrvaška demokratična zveza med letoma 1993 in 2015, ko je nastopila petletni predsedniški mandat, konec lanskega leta v Zagrebu registrirala podjetje KGK Advising & Professional Services. Iz javno dostopnih podatkov je razvidno, da je njegova ustanoviteljica in direktorica.

Sedež podjetja je na naslovu njenega zagrebškega stanovanja v Bauerjevi ulici, katerega edina lastnica je. Podjetje je registrirano za številne dejavnosti, predvsem tiste, povezane s poslovnim in upravljavskim svetovanjem, raziskavami trga in javnega mnenja, oglaševanjem, poučevanjem govorne komunikacije ...

Družba ima osnovni kapital v višini 2.654 evrov, še navaja Jutranji list, pri katerem so poskušali od Grabar Kitarovićeve izvedeti, kakšni so njeni konkretni načrti z novoustanovljeno družbo, »a ni bila razpoložena za komentarje«.

Njen zadnji domnevni poslovni angažma v Angliji skupaj z nekdanjim predsednikom Stjepanom Mesićem je nedavno pritegnil pozornost medijev, saj dvojec sploh ni vedel, da so ju lastniki podjetja vpisali kot direktorja. Imela naj bi le svetovalno vlogo.

Lani je veliko zanimanja pritegnil tudi njen obisk v Varšavi, kjer se je sestala s poljskim predsednikom Andrzejem Dudo. Na Poljskem se je mudila zaradi misije, povezane z ukrajinskimi begunci v tej državi, a kljub temu so se pojavila ugibanja, ali se poteguje za mesto generalne sekretarke Nata. Trenutni generalni sekretar je nekdanji norveški premier Jens Stoltenberg, ki je funkcijo prevzel oktobra 2014. Njegovo misijo so sprva podaljšali za štiri leta, kar bi pomenilo, da bo Nato vodil do lanske jeseni, vendar so zaradi ruske invazije na Ukrajino njegov mandat podaljšali še za eno leto.

O tem, da Kolinda Grabar Kitarović velja za močno kandidatko za njegovo naslednico, nekaj časa niso pisalo samo hrvaški, ampak tudi tuji mediji. Na vprašanja, povezana z morebitno kandidaturo, doslej ni hotela odgovarjati, prav tako še ni znano, kako bo na njeno morebitno kariero v Natu, v katerem je bila v preteklosti pomočnica za javno diplomacijo generalnega sekretarja, vplival