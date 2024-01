Nekdanja teniška kraljica in aktualni kralj si laskata

Gotovo je bila danes 50-letna Monika Seleš najboljša tenisačica v zgodovini Socialistične federativne republike Jugoslavije. Potem je šla SFRJ k vragu, Monika Seleš je v letih od 1992 igrala za njeno naslednico Zvezno republiko Jugoslavijo, leta 1994 pa je postala Monica Seles, vzela državljanstvo Združenih držav Amerike in po osmih osvojenih turnirjih za grand slam za Jugoslavijo osvojila še enega za ZDA.

Njen rojak Novak Đoković – oba sta se rodila v SFRJ, čeprav Seleševa v Novem Sadu staršem Madžarom, Đoković v Beogradu staršem Srbom – je v torek z zmago nad 26-letnim Američanom Taylorjem Fritzem izenačil rekordni niz 33 zaporednih zmag Seleševe na prvem grand slamu sezone v Melbournu v Avstraliji. Ko so 36-letnemu srbskemu šampionu, najboljšemu igralcu v zgodovini tenisa, po četrtfinalu povedali, da je izenačil rekord Novosadčanke, ji je z izbranimi besedami polaskal: »Nisem vedel, zdaj je ta zmaga še bolj posebna. Rad imam Moniko, ko sem odraščal v Srbiji, je bila ves čas v moji glavi. Moja teniška mati Jelena Genčić je prej trenila tudi Moniko, zato sem pogosto poslušal o njej – kako spi, ali jé to in ono… Bila je eden od mojih otroških vzornikov, zato sem bil zelo na trnih, ko sem jo spoznal. Govoriva isti jezik, čeprav je večino življenja v ZDA. Imela je neverjetno kariero, posebno dobro je igrala tu [v Melbournu], vsi se sprašujemo, kaj bi dosegla, če se ne ne bi zgodilo, kar se je zgodilo. O njej vse najlepše,« je dejal Đoković, ki ga trenira legendarni hrvaški tenisač Goran Ivanišević.

Seveda Seleševa ni ostala tiho: »Že davno sem nehala šteti, koliko lovorik za grand slam je osvojil Novak. Od nekdaj sem vedela, da bo podrl vse rekorde in postavil številne, ki jih bodo naslednje generacije igralcev težko dosegle. Želela bi samo, da bi igrala v istem času, da bi kdaj zaigrala v mešanih dvojicah, to bi bilo izjemno. Novak, hvala ti za hvaležnost in spoštovanje – zdaj pa gremo, osvoji odprto prvenstvo Avstralije,« je desetkratnemu zmagovalca Melbourna Đokoviću komplimente vrnila štirikratna tamkajšnja zmagovalka Seleševa.

Tisto, kar je Đoković dejal, da se je zgodilo Seleševi, je bil napad nanjo aprila 1993 v Hamburgu. Takrat jo je med turnirjem s kuhinjskim nožem v hrbet zabodel nori oboževalec njene največje tekmice Steffi Graf. Seleševa se je vrnila v vrhunski tenis po dveh letih depresije in boju z motnjami hranjenja, ki jih je poleg napada povzročila tudi smrt očeta in prvega trenerja Karolja Seleša. Veliko strokovnjakov je prepričanih, da bi bila brez tega najboljša tenisačica v zgodovini. Uradno je poklicno pot sicer zaključila leta 2008, a dejansko od leta 2003 ni več igrala. Leta 2007 je dobila tudi madžarsko državljanstvo. Že dolgo je poročena z 82-letnim ameriškim milijarderjem Tomom Golisanom.