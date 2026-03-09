Sebastian Kurz: od čudežnega dečka do multimilijonarja

Oktobra 2021 je odstopil kot avstrijski kancler, potem ko je policija preiskala njegov kabinet, finančno ministrstvo in prostore njegove ljudske stranke (ÖVP), ker naj bi ozek krog Sebastiana Kurza uporabil proračunski denar in vpliv, da so njegovega predhodnika na čelu stranke Reinholda Mitterlehnerja predstavljali v slabi luči in tako Kurzu tlakovali pot na čelo stranke. Kot kancler je takrat sicer odstopil že drugič; prvič ga je maja 2019 odnesla afera Ibiza, ko je v javnost prišel posnetek iz leta 2017, v katerem podkancler Heinz-Christian Strache iz vrst svobodnjakov (FPÖ), tedanje koalicijske partnerice ljudske stranke, domnevni ruski vlagateljici ponuja državne posle v zameno za podporo, parlament pa je posledično izglasoval nezaupnico celotni vladi.

Maja lani je avstrijsko višje sodišče zaradi neustrezne predstavitve dokazov razveljavilo obsodbo Kurza na prvostopenjskem sodišču zaradi domnevnega lažnega pričanja pred parlamentarno preiskavo. Čaka ga še sojenje zaradi obtožb, da so on in drugi člani avstrijske ljudske stranke z denarjem davkoplačevalcev kupovali ugodno medijsko poročanje.

39-letni oče dveh otrok je danes multimilijonar. Kot piše Oliver Das Gupta v reviji Der Spiegel, se je Kurz, ki med osebne prijatelje prišteva madžarskega premierja Viktorja Orbána in srbskega predsednika Aleksandra Vučića, po odstopu podal v poslovne vode. Skupaj z Izraelcema Šalevom Huliem in Gilom Dolevom je leta 2023 ustanovil podjetje za kibernetsko varnost Dream, ki ima danes 220 zaposlenih, med njihovimi strankami pa so vlade, banke, telekomunikacijski operaterji, elektroenergetska in vodovodna podjetja. Manj kot tri leta po ustanovitvi je podjetje vredno najmanj milijardo evrov, Kurzev delež v podjetju pa ocenjujejo na 150 milijonov.

Mediji intenzivno spremljajo njegove sodne obravnave. FOTO: Lisa Leutner/Reuters

Poleg programske opreme prodaja tudi dodatke za dizelska vozila in nepremičnine, zaradi posla pa vsak mesec vsaj en teden preživi na Bližnjem vzhodu. Na vprašanje, ali se namerava vrniti v politiko, je Kurz odgovoril: »Prej nisem poznal nobenega od ljudi, s katerimi imam opraviti zdaj. To je drugačen svet, geografsko in tematsko. Ne gre za to, da mi politika ni bila všeč, ampak po desetih letih se zdi dobro početi nekaj drugačnega.«

Njegov poslovni partner Šalev Hulio pravi, da je njegov poslovni partner »rock zvezdnik« – »Dvakrat je bil kancler, s seboj prinaša resnost in potrebno težo. Sedel je za mizo z državniki po vsem svetu.« Hulio ne verjame, da je Kurz dokončno opravil s politiko. »V Izraelu imamo pregovor, da flavtistovi prsti trepetajo tudi, ko umira,« je dejal, s čimer je namignil, da resnične strasti trajajo vse življenje.

Najmlajši zunanji minister in kancler v avstrijski zgodovini je veljal za čudežnega dečka evropske desnice, njegovi kritiki pa poudarjajo, da je predvsem nadarjen trgovec, ki najraje prodaja sebe. Nastopa na Svetovnem gospodarskem forumu v Davosu, varnostni konferenci v Münchnu in vrhu svetovnih vlad v Dubaju, organizira tajno srečanje ministrov in magnatov v tirolskem mestu Seefeld in se pojavlja v političnih pogovornih oddajah, kjer svari, da Evropa v primerjavi s tekmeci izgublja vpliv.

Ko je januarja 2025 s položaja kanclerja in predsednika avstrijske ljudske stranke odstopil Karl Nehammer, so ga omenjali kot možnega naslednika, a kot je dejal sam, je bila proti njegova družina, pa tudi del članov stranke.