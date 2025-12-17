Nekdanji direktor Louvra zavrača krivdo

Francoski arheolog in umetnostni zgodovinar Jean-Luc Martinez (61), ki je med letoma 2013 in 2021 vodil najbolj znani muzej na svetu, pariški Louvre, zavrača obtožbe, da je bil pri svojem delu malomaren.

Oktobra letos so tatovi iz muzeja odnesli nakit, vreden okoli milijon evrov, vse odtlej pa se vrstijo poskusi, da bi ugotovili, kdo je odgovoren za pomanjkljive varnostne ukrepe v muzeju.

Doslej so očitki leteli predvsem na direktorico Laurence des Cars, v torek pa so v senatu zaslišali tudi nekdanjega prvega moža muzeja. Ta je zanikal, da je zanemaril ustrezno varovanje, na dan pa je prišlo, da je že leta 2010 nadzoroval dve varnostni reviziji, med katerima so odkrili večje težave z varovanjem muzeja, še dve pa so opravili v njegovem mandatu, leta 2017 in 2019.

Ena od slednjih je posebej opozorila na »ranljivost« balkona, ki so ga tatovi uporabili med ropom. »Ugotovitev, da so bile odkrite vse varnostne pomanjkljivosti, ki so storilcem 19. oktobra omogočile izvedbo načrta, je osupljiva,« je na zaslišanju odbora za kulturo dejal senator Laurent Lafon in dodal: »Nobena od Louvrovih administracij ni brez napak.«

Direktorica Louvra Laurence des Cars je na zaslišanju konec oktobra opozorila, da se težave z varovanjem vlečejo že bistveno dlje od njenega mandata, z nadgradnjo varovanja pa zamujajo. FOTO: Sarah Meyssonnier/Reuters

Martinez je obtožbe o malomarnosti zanikal in pojasnil, da so »kartiranje tveganj« vzpostavili že na začetku njegovega mandata, glavni varnostni načrt pa so izdelali v letih 2017 in 2018, vendar so se konkretni ukrepi, ki bi nepridipravom otežili delo, zamaknili zaradi pandemije covida-19, ko je bil Louvre deset mesecev zaprt.

Poudaril je, da so načrtovali, da bo varnostni načrt pripravljen do lanskih olimpijskih iger v Parizu, vendar Le Monde poroča, da ta po podatkih računskega sodišča še vedno ni bil izveden. Martinez je prav tako zankal, da svoji naslednici ni posredoval informacij o varnostnih tveganjih. Laurence des Cars namreč trdi, da je zanje izvedela šele po vlomu.

To pa ni edina težava nekdanjega direktorja. Že leta 2022 so ga uradno obtožili zaradi pranja denarja in sodelovanja v organizirani prevari. Za muzej Louvre Abu Dhabi je domnevno kupoval umetnine, predvsem egiptovske antične predmete, pri tem pa »spregledal«, da so dokumenti o njihovem izvoru morda ponarejeni. Razsodbe v tej zadevi še ni.